«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у 16 поїздах
Сьогодні, 05:28
"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, а це - 16 потягів.
Про це повідомили на сторінці компанії.
Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.
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«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
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Що робити пасажирам
1) Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
2) Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
3) Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
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Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.
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Про це повідомили на сторінці компанії.
Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.
⠀
«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
⠀
Що робити пасажирам
1) Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
2) Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
3) Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
⠀
Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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