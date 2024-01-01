«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у 16 поїздах

"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, а це - 16 потягів.Про це повідомили на сторінці компанії.Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця»1) Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.2) Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.3) Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.