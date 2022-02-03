Батарейки, магніти і монети: волинські лікарі розповіли, що доводиться діставати зі стравоходів та дихальних шляхів дітей
Сьогодні, 08:25
Лікарі Волинської обласної дитячої лікарні закликають батьків бути уважними, щоб не допустити ковтання дітьми сторонніх предметів.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
«Батарейки, монети, ґудзики, заколки для волосся, дрібні іграшки, насінини соняшника і гарбуза, шматок пакета, віника — із дитячих стравоходів та дихальних шляхів доводилося діставати найрізноманітніші предмети», — розповідає лікарка-ендоскопістка та хірургиня дитяча Юлія Артишук, показуючи власну фотоколекцію предметів.
Щороку в обласній дитячій кілінічній лікарні обстежують орієнтовно 150 пацієнтів із підозрами на проковтування чи вдихання сторонніх предметів, близько 2/3 з них — підтверджуються. Ще близько 50 дітей щороку лікуються з хімічними опіками стравоходу — це надзвичайно важка і небезпечна для життя травма. Зараз у хірургічному відділенні перебуває дитина віком 1 рік 9 місяців, яка випила мийний засіб.
Олександр Сльозко, лікар-ендоскопіст та хірург дитячий наголошує: усі іграшки потрібно давати дітям відповідно до віку. В жодному разі півторарічна дитина не може гратися тим, що містить батарейку чи дрібні деталі. Батарейка становить особливу небезпеку, адже, потрапляючи у стравохід, призводить до важкого хімічного опіку.
Круглі монетоподібні батарейки, які використовують у вагах, пультах, іграшках — це найбільша небезпека для дітей. Саме батарейки спричиняють найгірші наслідки, адже вони «приклеюються» до стравоходу і дуже швидко призводять до хімічного опіку: луг, який міститься в батарейці, вступає в реакцію зі слизовою оболонкою. Батарейка буквально пропалює стравохід, поруч розташована трахея — опік може поширитися і на неї. Природнім шляхом батарейка, яка застрягла в стравоході, не вийде — її обов’язково треба видалити, інколи навіть «вирвати» попри травматичність процедури. Банальна батарейка може спричинити незворотні наслідки: реанімація, хірургічні втручання, подальша інвалідизація і наслідки на усе життя. Проковтнута батарейка може призвести навіть до смерті.
Ще одна страшна небезпека для дітей — побутова хімія, мийні засоби. Діти реагують на гарні, яскраві пляшки, сучасні мийні засоби добре пахнуть і дітей це також приваблює. Тому в жодному разі не можна залишати побутову хімію в досяжності дитини: вона може зацікавитися і спробувати вміст на смак. Для опіку ротової порожнини та стравоходу навіть не обов’язково зробити ковток — достатньо намочити і облизати пальці, облизати ковпачок. «Інколи батьки пояснюють, що дитина лише спробувала, нічого надзвичайного не сталося. Однак близько 90% таких дітей проходять потім через реанімаційне відділення», — каже Олександр Сльозко.
В подальшому на місці хімічного опіку утворюється рубець, який не росте. В цьому місці стінка стравоходу стоншується і може розірватися, адже там утворюється «кишеня», в якій накопичується їжа.
Лікарі наголошують, що за жодних обставин хімічні речовини не можна переливати у пляшки від харчових напоїв. Один із випадків: 4-річний хлопчик випив з пляшки від газованої солодкої води засіб для миття автомобільних моторів. Врятувати життя дитини вдалося, однак хлопчик переніс близько 100 наркозів.
Магнітні конструктори та інші магніти також є небезпечними іграшками. Наприклад, підлітки граються магнітами, складаючи в роті фігурки з магнітного конструктора — і проковтують: лікарі рятували хлопця, який проковтнув 4 магніти – вони склеїлися і утворили 4 перфорації кишківника. Навіть один магніт, якщо він важкий, великий, може стати причиною серйозної проблеми. Якщо через 2 тижні він не виходить природнім шляхом – необхідна операція.
«Маленьким дітям, якщо в них нема зубів, давати горішки, насіння соняшника та гарбуза не можна — у них виділяється багато слини, вона може похлинутися. Була ситуація, коли дитина на святкуванні дня народження стрибнула в басейн з повним ротом арахісу — довелося діставати з легень 10 шматочків горіхів. Іншій маленькій дитині дали гратися квасолею (для розвитку дрібної моторики) і в результаті вночі ми діставали квасолину. Також діти проковтують хрестики та шпильки, які батьки чіпляють до візочків, щоб дитину не зурочили. Маленька дитина тягне усе, що висить у неї перед очима — треба пам’ятати про безпеку! Був випадок, коли старші діти дали 3-місячній монети — їх знайшли в стравоході через декілька місяців, після тривалого лікування шлунково-кишкових розладів», — розповідають випадки зі своєї практики лікарі.
Отже, найголовніше — це уважність та настороженість батьків. Як уникнути небезпечної ситуації:
● не давати дітям іграшки, які не передбачені для їхнього віку;
● не залишати дрібні предмети в місцях, до яких може дотягнутися дитина. Наприклад, уважно стежити, щоб дитина не мала доступу до монет, ювелірних прикрас та біжутерії, пульта від телевізора тощо;
● не купувати додому речей та іграшок, для роботи яких потрібні батарейки, магніти. Поясніть старшим дітям, які речі давати маленьким не можна;
● не залишайте в зоні досяжності дитини побутову хімію, ліки. Не переливайте хімічні речовини в пляшки від харчових напоїв.
Якщо ви підозрюєте, що дитина проковтнула сторонній предмет — негайно звертайтесь за медичною допомогою.
Симптомами можуть бути біль за грудиною, утруднене ковтання або неможливість ковтнути, відмова від їжі, блювота, слинотеча, набряк шиї, крепітація (шум у грудній клітині), біль у животі.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
«Батарейки, монети, ґудзики, заколки для волосся, дрібні іграшки, насінини соняшника і гарбуза, шматок пакета, віника — із дитячих стравоходів та дихальних шляхів доводилося діставати найрізноманітніші предмети», — розповідає лікарка-ендоскопістка та хірургиня дитяча Юлія Артишук, показуючи власну фотоколекцію предметів.
Щороку в обласній дитячій кілінічній лікарні обстежують орієнтовно 150 пацієнтів із підозрами на проковтування чи вдихання сторонніх предметів, близько 2/3 з них — підтверджуються. Ще близько 50 дітей щороку лікуються з хімічними опіками стравоходу — це надзвичайно важка і небезпечна для життя травма. Зараз у хірургічному відділенні перебуває дитина віком 1 рік 9 місяців, яка випила мийний засіб.
Олександр Сльозко, лікар-ендоскопіст та хірург дитячий наголошує: усі іграшки потрібно давати дітям відповідно до віку. В жодному разі півторарічна дитина не може гратися тим, що містить батарейку чи дрібні деталі. Батарейка становить особливу небезпеку, адже, потрапляючи у стравохід, призводить до важкого хімічного опіку.
Круглі монетоподібні батарейки, які використовують у вагах, пультах, іграшках — це найбільша небезпека для дітей. Саме батарейки спричиняють найгірші наслідки, адже вони «приклеюються» до стравоходу і дуже швидко призводять до хімічного опіку: луг, який міститься в батарейці, вступає в реакцію зі слизовою оболонкою. Батарейка буквально пропалює стравохід, поруч розташована трахея — опік може поширитися і на неї. Природнім шляхом батарейка, яка застрягла в стравоході, не вийде — її обов’язково треба видалити, інколи навіть «вирвати» попри травматичність процедури. Банальна батарейка може спричинити незворотні наслідки: реанімація, хірургічні втручання, подальша інвалідизація і наслідки на усе життя. Проковтнута батарейка може призвести навіть до смерті.
Ще одна страшна небезпека для дітей — побутова хімія, мийні засоби. Діти реагують на гарні, яскраві пляшки, сучасні мийні засоби добре пахнуть і дітей це також приваблює. Тому в жодному разі не можна залишати побутову хімію в досяжності дитини: вона може зацікавитися і спробувати вміст на смак. Для опіку ротової порожнини та стравоходу навіть не обов’язково зробити ковток — достатньо намочити і облизати пальці, облизати ковпачок. «Інколи батьки пояснюють, що дитина лише спробувала, нічого надзвичайного не сталося. Однак близько 90% таких дітей проходять потім через реанімаційне відділення», — каже Олександр Сльозко.
В подальшому на місці хімічного опіку утворюється рубець, який не росте. В цьому місці стінка стравоходу стоншується і може розірватися, адже там утворюється «кишеня», в якій накопичується їжа.
Лікарі наголошують, що за жодних обставин хімічні речовини не можна переливати у пляшки від харчових напоїв. Один із випадків: 4-річний хлопчик випив з пляшки від газованої солодкої води засіб для миття автомобільних моторів. Врятувати життя дитини вдалося, однак хлопчик переніс близько 100 наркозів.
Магнітні конструктори та інші магніти також є небезпечними іграшками. Наприклад, підлітки граються магнітами, складаючи в роті фігурки з магнітного конструктора — і проковтують: лікарі рятували хлопця, який проковтнув 4 магніти – вони склеїлися і утворили 4 перфорації кишківника. Навіть один магніт, якщо він важкий, великий, може стати причиною серйозної проблеми. Якщо через 2 тижні він не виходить природнім шляхом – необхідна операція.
«Маленьким дітям, якщо в них нема зубів, давати горішки, насіння соняшника та гарбуза не можна — у них виділяється багато слини, вона може похлинутися. Була ситуація, коли дитина на святкуванні дня народження стрибнула в басейн з повним ротом арахісу — довелося діставати з легень 10 шматочків горіхів. Іншій маленькій дитині дали гратися квасолею (для розвитку дрібної моторики) і в результаті вночі ми діставали квасолину. Також діти проковтують хрестики та шпильки, які батьки чіпляють до візочків, щоб дитину не зурочили. Маленька дитина тягне усе, що висить у неї перед очима — треба пам’ятати про безпеку! Був випадок, коли старші діти дали 3-місячній монети — їх знайшли в стравоході через декілька місяців, після тривалого лікування шлунково-кишкових розладів», — розповідають випадки зі своєї практики лікарі.
Отже, найголовніше — це уважність та настороженість батьків. Як уникнути небезпечної ситуації:
● не давати дітям іграшки, які не передбачені для їхнього віку;
● не залишати дрібні предмети в місцях, до яких може дотягнутися дитина. Наприклад, уважно стежити, щоб дитина не мала доступу до монет, ювелірних прикрас та біжутерії, пульта від телевізора тощо;
● не купувати додому речей та іграшок, для роботи яких потрібні батарейки, магніти. Поясніть старшим дітям, які речі давати маленьким не можна;
● не залишайте в зоні досяжності дитини побутову хімію, ліки. Не переливайте хімічні речовини в пляшки від харчових напоїв.
Якщо ви підозрюєте, що дитина проковтнула сторонній предмет — негайно звертайтесь за медичною допомогою.
Симптомами можуть бути біль за грудиною, утруднене ковтання або неможливість ковтнути, відмова від їжі, блювота, слинотеча, набряк шиї, крепітація (шум у грудній клітині), біль у животі.
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