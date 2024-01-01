Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила.
Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США – 41,44
Курс євро
1 євро – 46,23
Курс злотого
1 польський злотий – 10,84
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Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США – 41,44
Курс євро
1 євро – 46,23
Курс злотого
1 польський злотий – 10,84
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