Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в Національному банку.



Курс долара



1 долар США – 41,44



Курс євро



1 євро – 46,23



Курс злотого



1 польський злотий – 10,84

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила.Про це повідомили в Національному банку.1 долар США – 41,441 євро – 46,231 польський злотий – 10,84

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