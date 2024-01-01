Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила.

Про це повідомили в Національному банку.

Курс долара

1 долар США – 41,44

Курс євро

1 євро – 46,23

Курс злотого

1 польський злотий – 10,84

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Теги: Курс валют, Луцьк
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