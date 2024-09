Понад 50 людей долучилися до прибирання парку 900-річчя Луцька

20 вересня в обласному центрі Волині відбулася ювілейна 10-та загальноміська толока під егідою Lets Do It Ukraine. До заходу доєдналися понад пів сотні людей, котрі прибирали парк 900-річчя Луцька.Про це Суспільному розповіла координаторка акції в областіЗ її слів, цей парк став ключовою локацією для прибирання міста, інші — в довільному форматі: для цього охочі могли заповнити відповідну анкету, аби організовано прибрати свій мікрорайон у будь-якому населеному пункту регіону."Наша організація є частинкою організації Lets Do It World. Приблизні місця — це Горохів, Литовеж, Рожище. У нас є гасло "Хай небо буде мирним, а Україна – чистою". В яких містах є можливість переробки, люди після того сортують, або ж зразу сортують сміття і віддають на переробку", — сказала жінка.Лучанин Андрій за п'ять хвилин прибирання парку встиг зібрати торбу сміття. Разом з іншими учасниками, з його слів, вирішив долучитися до загальноміської толоки під егідою Lets Do It Ukraine, яка відбувається у кожному обласному центрі України."Бутилки, пластикові, стікляні... Знайшли лампочку. Сміття найбільше біля лавочок, які прикриті травою", — зазначив чоловік.Школярки Ангеліна і Яна дізналися про акцію з оголошення у волонтерській групі. Дівчата вирішили доєднатися до заходу, зокрема розповідали учасникам акції про екологічний маршрут."Ми сьогодні маємо зробити те, щоб ніяка людина не поранилася. Їх проконсультувати. Більше відповідаємо за якусь роботу, типу як рукавички, ті самі пакети. Маємо за мостом проконсультувати увесь цей берег. Більше, напевне, будемо орієнтуватися на результат", — сказали дівчата.Доєдналися до екологічного заходу в парку Луцька Олександр та Ілона."Пляшки, пакети від хліба, закуски якоїсь... Ніхто, навіть, про це не піклувалися. А зараз, зважаючи, що місцева влада зробила все-таки парк для відпочинку, тому й потрібні такі акції", — зазначили учасники толоки.Учасниця акції Наталія Мартиненко розповіла, що є керівницею гуртка "Природа крізь призму англійської мови" у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Про толоку, розповіла лучанка, дізналася з соцмереж."Основне зі спрямувань нашого гуртка — це екологічна культура. Екологічна культура тісно пов’язана зі станом здоров’я. Норми нам не давали. Будемо прибирати, будемо збиратися сміття", — сказала жінка.За дві години екоакції учасники зібрали 24 мішки сміття місткістю по 160 літрів, додала координаторка події Юлія Куляша.Понад пів сотні людей наводили лад у парку 900-річчя ЛуцькаУсе зібране сміття завантажили у вантажівку. Суспільне ЛуцькСміття з толоки в парку 900-річчя забере міське комунальне підприємство "Парки і сквери Луцька" на утилізацію.