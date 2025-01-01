Чи очікувати магнітні бурі 26 травня: прогноз

У понеділок, 26 травня, на Землі магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах Х1,1. Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Вони можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 26 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 2,67 (зелений рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.