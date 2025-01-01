У Луцьку судили подружжя з Луганщини, бо ошукали військового





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають



Перебуваючи у СІЗО, навесні 2023 року Вероніка Г. у соцмережах познайомилася із військовослужбовцем. Їхнє спілкування тривало близько чотирьох місяців. Під вигаданими приводами жінка просила в захисника грошей.



Сума збитків склала близько 25 тисяч гривень. Натомість законний чоловік Євген Г., змовившись із дружиною, приймав кошти на банківські картки. Він в той час теж сидів у слідчому ізоляторі.



Дії подружжя кваліфікували за ч. 2 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою).



На судовому засіданні злочинці визнали вину, обоє – раніше судимі. У жінки, до слова, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, які живуть разом із її матір’ю на тимчасово окупованій території.



Потерпілий військовослужбовець повідомив, що збитки йому не відшкодували. Однак не мав претензій до пари.



За шахрайство чоловікові та дружині суд першої інстанції призначив три та чотири роки ув’язнення. Вони не погодилися із рішенням, тож Волинський апеляційний суд призначив новий розгляд.



Обвинувачена тоді хотіла зменшити термін через проблеми зі здоров’ям. Її законний чоловік теж прохав менше покарання для коханої.



Після повторного дослідження доказів суд призначив Вероніці Г. три роки і два місяці позбавлення волі, її чоловік Євген Г. отримав аналогічне покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вдруге розглянули справу подружжя з Луганщини. Чоловік та дружина під приводом любовних маніпуляцій ошукали військового.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають Волинські новини Перебуваючи у СІЗО, навесні 2023 рокуу соцмережах познайомилася із військовослужбовцем. Їхнє спілкування тривало близько чотирьох місяців. Під вигаданими приводами жінка просила в захисника грошей.Сума збитків склала близько 25 тисяч гривень. Натомість законний чоловік, змовившись із дружиною, приймав кошти на банківські картки. Він в той час теж сидів у слідчому ізоляторі.Дії подружжя кваліфікували за ч. 2 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою).На судовому засіданні злочинці визнали вину, обоє – раніше судимі. У жінки, до слова, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, які живуть разом із її матір’ю на тимчасово окупованій території.Потерпілий військовослужбовець повідомив, що збитки йому не відшкодували. Однак не мав претензій до пари.За шахрайство чоловікові та дружині суд першої інстанції призначив три та чотири роки ув’язнення. Вони не погодилися із рішенням, тож Волинський апеляційний суд призначив новий розгляд.Обвинувачена тоді хотіла зменшити термін через проблеми зі здоров’ям. Її законний чоловік теж прохав менше покарання для коханої.Після повторного дослідження доказів суд призначив Вероніці Г. три роки і два місяці позбавлення волі, її чоловік Євген Г. отримав аналогічне покарання.

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