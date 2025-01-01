У дзеркальну дату в Луцьку одружилися 28 пар





Про це Тетяна Микитюк.



На цей день до відділу подали 31 заяву про реєстрацію шлюбу, але три пари не змогли прибути на урочистість. Це молодята, партнери яких є військовослужбовцями, тому їх церемонію перенесли на інші дати.



“Звичайно, ми не можемо порівнювати це із дзеркальною датою 22.02.2022, тому що тоді у нас було до 50 пар. На жаль, сьогоднішня ситуація в країні вносить свої корективи й тому маємо майже наполовину менше пар”, — зазначила Тетяна Микитюк.

Одні з молодят, які вирішили одружитися 25.05.2025 — Володимир та Віра Остапчуки. Суспільному вони розповіли: у стосунках перебувають з 2021 року. Віра освідчення та пропозицію шлюбу від чоловіка отримала у серпні, однак вирішили зачекати з офіційною реєстрацією.



“У мене День народження 28.08.1998 року, тому ми вирішили присвятити ще одну таку гарну дату в нашій сім'ї цій події”, — пояснила наречена.



Свідомо "дзеркальну дату" для реєстрації шлюбу обрали також Ілля та Катерина Богданюки.



“Просто така гарна дата. Довелося почекати трохи, півтора місяця, щоб саме сьогодні розписатися”, — розповіли молодята.



Реєстрації шлюбів проводили в оновленому обрядовому залі. За словами Тетяни Микитюк, готували приміщення майже півтора місяця.



Як додала начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану, минулої “дзеркальної дати” 24.04.2024 на Волині поєдналися 26 пар наречених. 15 із них — у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "дзеркальну дату", 25 травня 2025 року, у Палаці урочистих подій Луцька зареєстрували шлюби 28 пар.Про це Суспільному розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) у Луцькому районіНа цей день до відділу подали 31 заяву про реєстрацію шлюбу, але три пари не змогли прибути на урочистість. Це молодята, партнери яких є військовослужбовцями, тому їх церемонію перенесли на інші дати.“Звичайно, ми не можемо порівнювати це із дзеркальною датою 22.02.2022, тому що тоді у нас було до 50 пар. На жаль, сьогоднішня ситуація в країні вносить свої корективи й тому маємо майже наполовину менше пар”, — зазначила Тетяна Микитюк.Одні з молодят, які вирішили одружитися 25.05.2025 — Володимир та Віра Остапчуки. Суспільному вони розповіли: у стосунках перебувають з 2021 року. Віра освідчення та пропозицію шлюбу від чоловіка отримала у серпні, однак вирішили зачекати з офіційною реєстрацією.“У мене День народження 28.08.1998 року, тому ми вирішили присвятити ще одну таку гарну дату в нашій сім'ї цій події”, — пояснила наречена.Свідомо "дзеркальну дату" для реєстрації шлюбу обрали також Ілля та Катерина Богданюки.“Просто така гарна дата. Довелося почекати трохи, півтора місяця, щоб саме сьогодні розписатися”, — розповіли молодята.Реєстрації шлюбів проводили в оновленому обрядовому залі. За словами Тетяни Микитюк, готували приміщення майже півтора місяця.Як додала начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану, минулої “дзеркальної дати” 24.04.2024 на Волині поєдналися 26 пар наречених. 15 із них — у Луцьку.

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