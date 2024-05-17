Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і синові Богуслаєва: хто ще в списках
Сьогодні, 20:38
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Проти кого введено санкції
Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:
Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);
Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);
Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);
Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");
Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);
Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);
Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);
Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);
Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);
Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).
Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.
"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".
Санкції проти компаній
Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:
ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (країна реєстрації - Україна);
ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Україна);
ТОВ "ТУРБО.ЮА" (Україна);
ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Україна);
КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кіпр);
ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кіпр)
МОНАК ЛІМІТЕД (Кіпр);
В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);
Carleta N.V. (Нідерланди).
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Проти кого введено санкції
Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:
Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);
Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);
Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);
Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");
Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);
Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);
Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);
Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);
Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);
Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).
Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.
"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".
Санкції проти компаній
Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:
ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (країна реєстрації - Україна);
ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Україна);
ТОВ "ТУРБО.ЮА" (Україна);
ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Україна);
КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кіпр);
ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кіпр)
МОНАК ЛІМІТЕД (Кіпр);
В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);
Carleta N.V. (Нідерланди).
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