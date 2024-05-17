Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і синові Богуслаєва: хто ще в списках

Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.



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Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:



підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.



Проти кого введено санкції



Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:



Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);

Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);

Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);

Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");

Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);

Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);

Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);

Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);

Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);

Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).

Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.



"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".



Санкції проти компаній



Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:



ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (країна реєстрації - Україна);

ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Україна);

ТОВ "ТУРБО.ЮА" (Україна);

ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Україна);

КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кіпр);

ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кіпр)

МОНАК ЛІМІТЕД (Кіпр);

В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);

Carleta N.V. (Нідерланди).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну."(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (країна реєстрації - Україна);ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Україна);ТОВ "ТУРБО.ЮА" (Україна);ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Україна);КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кіпр);ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кіпр)МОНАК ЛІМІТЕД (Кіпр);В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);Carleta N.V. (Нідерланди).

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