Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою з проясненнями.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У понеділок, 26 травня в обласному центрі Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,
5-10 м/с.
Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.
На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У понеділок, 26 травня в обласному центрі Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,
5-10 м/с.
Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.
На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
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