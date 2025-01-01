Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 травня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 травня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою з проясненнями.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 26 травня в обласному центрі Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,
5-10 м/с.

Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.

На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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