Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 травня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У понеділок, 26 травня в обласному центрі Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,

5-10 м/с.



Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.



На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою з проясненнями.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У понеділок, 26 травня в обласному центрі Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,5-10 м/с.Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

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