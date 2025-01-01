У Луцьку відбулися змагання з фехтування на кріслах колісних
Сьогодні, 18:23
24 травня у Луцьку відбулися змагання з фехтування на кріслах колісних. У відкритій першості Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю взяли участь 30 учасників: це спортсмени, ветерани, члени громадських організацій та їхні сім’ї.
Про це Суспільному розповів організатор змагань Андрій Рожок. Він зазначив, що фехтування на кріслах колісних — це паралімпійський вид спорту, який нині розвивається в Україні.
Змагання розпочалися із показових поєдинків. 23-річна спортсменка Уляна Маслош нещодавно провернулась з призовим місцем з чемпіонату України з фехтування на кріслах колісних серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Вона розповіла, що має інвалідність — ураження опорно-рухового апарату, фехтуванням почала займатися кілька років тому
"Я по життю доволі спокійна і повільна людина, а тут треба проявляти швидкість розуму і фізичну швидкість, — говорить спортсменка. — Часом буває боляче в нас завжди на руці є синці, це нормально. Ми до цього звикаємо, цей азарт настільки захоплює тебе, що не можеш зупинитися".
Серед учасників змагань — ветеран Сергій Гордієвич. Він вперше спробував себе у фехтуванні. Волинянин нещодавно завоював золото на Іграх нескорених – 2025, де представляв Україну у гірськолижному спорті.
"Я отримав поранення у травні 2022 року і з того часу пересуваюсь на кріслі колісному. Спорт для мене завжди був таким мотиватором, який шов пліч-о-пліч зі мною", — розповів ветеран.
Заслужений майстер спорту з фехтування на кріслах колісних, тренер Олексій Сундієв сказав Суспільному, що хоче запросити більше спортсменів займатися фехтуванням, для цього, додає, мають все необхідне обладнання.
"Фехтування – це технічний вид спороту, динамічний, швидкий, благородний, тому що це єдиноборство, — додав тренер. — Повністю фехтувальна форма і зброя такі самі, як у здорових спортсменів" .
Майданчик для показових виступів з фехтування на кріслах колісних та місця для конкурсних вправ облаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
На захід з Ковеля приїхала сімейна пара Ольга та Вадим Усаті. Вони є членами ради безбар'єрності.
"Такі заходи важливі, бо людей зараз є багато на кріслах колісних, а далі їх буде ще більше і треба, щоб люди не сиділи вдома, склавши руки, а бачили — це нові знайомства, нове спілкування, нові випробування якісь", — зазначив Вадим Усатий.
Як розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Андрій Рожок, змагання приурочили тижню безбар'єрності, який триває в Україні.
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Про це Суспільному розповів організатор змагань Андрій Рожок. Він зазначив, що фехтування на кріслах колісних — це паралімпійський вид спорту, який нині розвивається в Україні.
Змагання розпочалися із показових поєдинків. 23-річна спортсменка Уляна Маслош нещодавно провернулась з призовим місцем з чемпіонату України з фехтування на кріслах колісних серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Вона розповіла, що має інвалідність — ураження опорно-рухового апарату, фехтуванням почала займатися кілька років тому
"Я по життю доволі спокійна і повільна людина, а тут треба проявляти швидкість розуму і фізичну швидкість, — говорить спортсменка. — Часом буває боляче в нас завжди на руці є синці, це нормально. Ми до цього звикаємо, цей азарт настільки захоплює тебе, що не можеш зупинитися".
Серед учасників змагань — ветеран Сергій Гордієвич. Він вперше спробував себе у фехтуванні. Волинянин нещодавно завоював золото на Іграх нескорених – 2025, де представляв Україну у гірськолижному спорті.
"Я отримав поранення у травні 2022 року і з того часу пересуваюсь на кріслі колісному. Спорт для мене завжди був таким мотиватором, який шов пліч-о-пліч зі мною", — розповів ветеран.
Заслужений майстер спорту з фехтування на кріслах колісних, тренер Олексій Сундієв сказав Суспільному, що хоче запросити більше спортсменів займатися фехтуванням, для цього, додає, мають все необхідне обладнання.
"Фехтування – це технічний вид спороту, динамічний, швидкий, благородний, тому що це єдиноборство, — додав тренер. — Повністю фехтувальна форма і зброя такі самі, як у здорових спортсменів" .
Майданчик для показових виступів з фехтування на кріслах колісних та місця для конкурсних вправ облаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
На захід з Ковеля приїхала сімейна пара Ольга та Вадим Усаті. Вони є членами ради безбар'єрності.
"Такі заходи важливі, бо людей зараз є багато на кріслах колісних, а далі їх буде ще більше і треба, щоб люди не сиділи вдома, склавши руки, а бачили — це нові знайомства, нове спілкування, нові випробування якісь", — зазначив Вадим Усатий.
Як розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Андрій Рожок, змагання приурочили тижню безбар'єрності, який триває в Україні.
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