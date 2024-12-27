В Україні подорожчає вартість навчання на деяких спеціальностях

В Україні подорожчає вартість навчання на деяких спеціальностях
Здобувати вищу освіту в Україні стане дорожче. До прикладу, цьогоріч вступ на "право" обійдеться у набагато більшу суму.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І пояснив причини.

На яких спеціальностях зросте вартість навчання у 2025 році
Посадовець зазначив, що на праві, як і на 15 інших спеціальностях, популярність яких не відповідає потребам ринку праці (наприклад менеджмент, економіка, туризм, журналістика) запровадили індикативну собівартість. Вона прирівнює вартість контракту і вартість того, що держава оплачує для бюджетника.

"У нас у вищій освіті велика системна проблема: бюджет платить за одного студента більше ніж вартість контракту. З часом ми маємо дійти до того, що вартість навчання на бюджеті і вартість навчання на контракті мають бути прирівняні на всіх спеціальностях", – уточнив Винницький.

І додав, що цьогоріч так зроблять для тих спеціальностей, які найбільше в попиті і найменше потрібні для ринку праці. До прикладу, це право, економіка, менеджмент тощо.

"Для інших є ринкова вартість. Класичний приклад – агрономія. Для людини, яка вступає на агронома, бюджет виплачує приблизно 60 тисяч гривень залежно від університету. А контракт дуже часто коштує 30 – 35 тисяч. І ми розуміємо, що підвищувати ціни контракту на агронома небажано: тут часто мова йде про вступників з сіл, які не мають тих доходів і не можуть собі це дозволити", – зауважив заступник міністра.

І додав, що, зважаючи на таку величезну різницю у цінах, є надія, що хтось, хто розглядав вступ на економіку, піде навчатися на агрономію. Це буде і набагато дешевше, і набагато більш потрібне на ринку праці. І більше шансів, що людина працюватиме за спеціальністю, переконаний посадовець.

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Теги: освіта, вартість навчання, Україна
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