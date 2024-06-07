Вважав, що не склав НМТ: на Закарпатті студент покінчив із життям

Вважав, що не склав НМТ: на Закарпатті студент покінчив із життям
16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородської академії культури і мистецтв. Хлопець загинув на місці.

Як повідомили у поліції Закарпаття, медики намагалися реанімувати хлопця, однак від отриманих травм він загинув, - повідомляє Mukachevo.net.

16-річний хлопець залишив передсмертне відео. Відомо, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення.
Вважав, що не склав НМТ: на Закарпатті студент покінчив із життям


Всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі повідомив, що правоохоронці відкрили телефон студента 2 курсу культосвітнього коледжу, який вчинив самогубство, вистрибнувши з 6 поверху гуртожитку після складання НМТ. Як повідомили джерела журналіста в поліції, в телефоні виявлено передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення: він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить «за кілька хвилин».
Вважав, що не склав НМТ: на Закарпатті студент покінчив із життям


Хлопець залишив телефон у кімнаті, а пароль до розблокування записав у зошиті поруч — спеціально для поліції.

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Теги: Мукачево, Закарпаття, Україна, самогубство
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