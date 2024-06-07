Вважав, що не склав НМТ: на Закарпатті студент покінчив із життям





Як повідомили у поліції Закарпаття, медики намагалися реанімувати хлопця, однак від отриманих травм він загинув, - повідомляє



16-річний хлопець залишив передсмертне відео. Відомо, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення.



Всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.



Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі повідомив, що правоохоронці відкрили телефон студента 2 курсу культосвітнього коледжу, який вчинив самогубство, вистрибнувши з 6 поверху гуртожитку після складання НМТ. Як повідомили джерела журналіста в поліції, в телефоні виявлено передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення: він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить «за кілька хвилин».



Хлопець залишив телефон у кімнаті, а пароль до розблокування записав у зошиті поруч — спеціально для поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородської академії культури і мистецтв. Хлопець загинув на місці.Як повідомили у поліції Закарпаття, медики намагалися реанімувати хлопця, однак від отриманих травм він загинув, - повідомляє Mukachevo.net. 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. Відомо, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення.Всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.Журналісту своєму телеграм-каналі повідомив, що правоохоронці відкрили телефон студента 2 курсу культосвітнього коледжу, який вчинив самогубство, вистрибнувши з 6 поверху гуртожитку після складання НМТ. Як повідомили джерела журналіста в поліції, в телефоні виявлено передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення: він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить «за кілька хвилин».Хлопець залишив телефон у кімнаті, а пароль до розблокування записав у зошиті поруч — спеціально для поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію