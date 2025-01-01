ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Сергія Демчука

ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Сергія Демчука
Знову сумна звістка прийшла в Люблинецьку громаду…. Війна продовжує забирати життя наших захисників…

Про загибель воїна-краянина повідомили на сторінці громади.

"Понад сім місяців вважався зниклим безвісти житель с. Кругель Демчук Сергій Миколайович 02.01.1991р.н, військовослужбовець 24 бригади 46 батальйону. Сім місяців жила надія на те, що Сергій живий… Та результат ДНК експертизи, на жаль, підтвердив смерть нашого захисника", - йдеться у дописі.

Загинув воїн в районів н.п. Часів Яр на Донеччині 16.10.2024. Тепер Герой назавжди повертається у рідне село.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна Сергія.

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Теги: Сергій Демчук, Люблинець, Часів Яр, війна, Україна
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