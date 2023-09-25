З російського полону повернулися 303 українські воїни. ФОТО

З російського полону повернулися 303 українські воїни. ФОТО
Під час третьої частини великого обміну полоненими, який відбувається з п'ятниці, з російського полону повернулися 303 українські воїни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.
Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться у дописі президента.

Володимир Зеленський подякував команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін.

"Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" - запевнив президент.



Нагадаємо, під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, було десятеро жителів Волинської області. Під час другої частини обміну з полону повернули ще 8 воїнів-волинян.

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Теги: Володимир Зеленський, полон, визволення, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба
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