З російського полону повернулися 303 українські воїни. ФОТО

Під час третьої частини великого обміну полоненими, який відбувається з п'ятниці, з російського полону повернулися 303 українські воїни.Про це повідомив Президент України"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться у дописі президента.Володимир Зеленський подякував команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін."Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" - запевнив президент.Нагадаємо, під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня,було десятеро жителів Волинської області. Під час другої частини обміну