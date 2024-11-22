На Волині відійшла у Вічність сімейна лікарка

Майя Володимирівна Подвірна.



Про це йдеться на сторінці Район Горохів.



"Померла сімейна лікарка Горохівської амбулаторії Подвірна Майя Володимирівна. Похорон відбудеться 25.05 о 12:30 з дому покійної, надалі панахида у Вознесенській церкві.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щир співчуття рідним і близьким.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівській громаді повідомили, що відійшла у Вічність сімейна лікаркаПро це йдеться на сторінці Район Горохів."Померла сімейна лікарка Горохівської амбулаторії Подвірна Майя Володимирівна. Похорон відбудеться 25.05 о 12:30 з дому покійної, надалі панахида у Вознесенській церкві.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щир співчуття рідним і близьким.

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