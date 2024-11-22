На Волині відійшла у Вічність сімейна лікарка
Сьогодні, 11:58
У Горохівській громаді повідомили, що відійшла у Вічність сімейна лікарка Майя Володимирівна Подвірна.
Про це йдеться на сторінці Район Горохів.
"Померла сімейна лікарка Горохівської амбулаторії Подвірна Майя Володимирівна. Похорон відбудеться 25.05 о 12:30 з дому покійної, надалі панахида у Вознесенській церкві.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щир співчуття рідним і близьким.
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Про це йдеться на сторінці Район Горохів.
"Померла сімейна лікарка Горохівської амбулаторії Подвірна Майя Володимирівна. Похорон відбудеться 25.05 о 12:30 з дому покійної, надалі панахида у Вознесенській церкві.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щир співчуття рідним і близьким.
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