Під час третього обміну з полону повернулося 8 воїнів з Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Під час третього дня обміну 1000 на 1000, який завершено сьогодні, з полону повернуто ще 8 волинян.
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
Так, з російської неволі на підконтрольну Україні територію повернулися:
Аксененко Дмитро Васильович, м.Нововолинськ
Верхось Юрій Олександрович, м.Нововолинськ
Денисюк Дмитро Олегович, с.Скреготівка Луцького району,
Корнєв Олександр Леонідович, м.Володимир
Мельник Петро Анатолійович, с.Коршів Луцького району,
Мельничук Сергій Васильович, с.Обенижі Ковельського району,
Сімончук Богдан Сергійович, с.Метельне Луцького району
Яцук Сергій Вікторович, с.Рудка-Червинська Камінь-Каширського району.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Таким чином, за ці три дні великого обміну додому повернулися 26 наших земляків.
Вітаємо вдома та дякуємо за захист!
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Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
Так, з російської неволі на підконтрольну Україні територію повернулися:
Аксененко Дмитро Васильович, м.Нововолинськ
Верхось Юрій Олександрович, м.Нововолинськ
Денисюк Дмитро Олегович, с.Скреготівка Луцького району,
Корнєв Олександр Леонідович, м.Володимир
Мельник Петро Анатолійович, с.Коршів Луцького району,
Мельничук Сергій Васильович, с.Обенижі Ковельського району,
Сімончук Богдан Сергійович, с.Метельне Луцького району
Яцук Сергій Вікторович, с.Рудка-Червинська Камінь-Каширського району.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Таким чином, за ці три дні великого обміну додому повернулися 26 наших земляків.
Вітаємо вдома та дякуємо за захист!
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