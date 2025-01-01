Під час третього обміну з полону повернулося 8 воїнів з Волині. ФОТО

Під час, який завершено сьогодні, з полону повернуто ще 8 волинян.Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.Так, з російської неволі на підконтрольну Україні територію повернулися:, м.Нововолинськ, м.Нововолинськ, с.Скреготівка Луцького району,, м.Володимир, с.Коршів Луцького району,, с.Обенижі Ковельського району,, с.Метельне Луцького району, с.Рудка-Червинська Камінь-Каширського району.«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.Таким чином, за ці три дні великого обміну додому повернулися 26 наших земляків.Вітаємо вдома та дякуємо за захист!