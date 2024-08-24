Лучанин збив на Житомирщині чоловіка і втік, залишивши його помирати на дорозі
Сьогодні, 11:32
Правоохоронці затримали водія вантажівки з Луцька, який на Житомирщині здійснив наїзд на чоловіка та втік з місця пригоди.
Про це повідомляють у ГУНП у Житомирській області.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася уранці 21 травня, загинув 74-річний житель Пулинської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (Хорошів) Житомирського райуправління поліції № 2.
Тіло загиблого виявили близько 06:00 на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Веселе. Правоохоронці оглянули місце ДТП та задокументували всі обставини.
Попередньо встановлено, що водій, який здійснив наїзд на пенсіонера та втік з місця події, рухався у напрямку м. Звягеля. На жаль, пішохід отримав травми не сумісні з життям.
У ході оперативно-розшукових заходів хорошівські поліцейські спільно з колегами Управління карного розшуку ГУНП в області встановили особу водія. Ним виявився 59-річний мешканець м. Луцька, який керував вантажівкою «Renault».
Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Шановні водії! Якщо ви стали учасником ДТП, внаслідок якої постраждала людина, в жодному разі не залишайте місце її вчинення. Пам’ятайте: часто постраждалу людину можливо врятувати найменшим – хоча б своєчасним викликом медиків. Окрім того, не забувайте, навіть якщо водій не винен у ДТП, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за залишення постраждалих у небезпеці. Будьте порядними та відповідальними!
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Про це повідомляють у ГУНП у Житомирській області.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася уранці 21 травня, загинув 74-річний житель Пулинської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (Хорошів) Житомирського райуправління поліції № 2.
Тіло загиблого виявили близько 06:00 на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Веселе. Правоохоронці оглянули місце ДТП та задокументували всі обставини.
Попередньо встановлено, що водій, який здійснив наїзд на пенсіонера та втік з місця події, рухався у напрямку м. Звягеля. На жаль, пішохід отримав травми не сумісні з життям.
У ході оперативно-розшукових заходів хорошівські поліцейські спільно з колегами Управління карного розшуку ГУНП в області встановили особу водія. Ним виявився 59-річний мешканець м. Луцька, який керував вантажівкою «Renault».
Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Шановні водії! Якщо ви стали учасником ДТП, внаслідок якої постраждала людина, в жодному разі не залишайте місце її вчинення. Пам’ятайте: часто постраждалу людину можливо врятувати найменшим – хоча б своєчасним викликом медиків. Окрім того, не забувайте, навіть якщо водій не винен у ДТП, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за залишення постраждалих у небезпеці. Будьте порядними та відповідальними!
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