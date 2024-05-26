Волинянка виборола срібло Кубка світу

Волинянка виборола срібло Кубка світу
Три медалі здобули українські каноїсти у третій змагальний день Кубка світу. Серед медалістів – уродженка Шацька Валерія Терета.

Про це повідомляє Спорт на районі.

У суботу, 24 травня, Валерія Терета піднялася на п'єдестал у парі з Іриною Федорів.

Тандем Валерії Терети та Ірини Федорів поступився сімома десятими секунди суперницям з Угорщини та посів друге місце.

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Теги: спорт, Кубок світу, веслування, Валерія Терета
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