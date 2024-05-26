Волинянка виборола срібло Кубка світу

Валерія Терета.



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У суботу, 24 травня, Валерія Терета піднялася на п'єдестал у парі з Іриною Федорів.



Тандем Валерії Терети та Ірини Федорів поступився сімома десятими секунди суперницям з Угорщини та посів друге місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три медалі здобули українські каноїсти у третій змагальний день Кубка світу. Серед медалістів – уродженка ШацькаПро це повідомляє Спорт на районі У суботу, 24 травня, Валерія Терета піднялася на п'єдестал у парі зТандем Валерії Терети та Ірини Федорів поступився сімома десятими секунди суперницям з Угорщини та посів друге місце.

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