Загиблому воїну з Волині присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 10:44
22-річному воїну з Горохівщини, який поліг у бою, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка.
Проце повідомили в Центрі спеціального призначення "Омега".
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові молодшому лейтенанту Назару Кравчуку, військовослужбовцю 4 окремого загону ЦСП Омега, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Указ Президента 341/2025 від 23.04.2025", - йдеться у дописі на сторінці центру.
Назар родом з Волині, з села Пірванче Горохівської територіальної громади. Був випускником Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Його життя обірвалось під час бойового завдання на Донеччині, 3 листопада 2024 року. На той момент спецпризначенцю було усього 22 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Проце повідомили в Центрі спеціального призначення "Омега".
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові молодшому лейтенанту Назару Кравчуку, військовослужбовцю 4 окремого загону ЦСП Омега, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Указ Президента 341/2025 від 23.04.2025", - йдеться у дописі на сторінці центру.
Назар родом з Волині, з села Пірванче Горохівської територіальної громади. Був випускником Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Його життя обірвалось під час бойового завдання на Донеччині, 3 листопада 2024 року. На той момент спецпризначенцю було усього 22 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відійшла у Вічність сімейна лікарка
Сьогодні, 11:58
Загиблому воїну з Волині присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 10:44
Волинянка виборола срібло Кубка світу
Сьогодні, 09:53
За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 68 артсистем, 112 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:00