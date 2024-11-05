Загиблому воїну з Волині присвоїли звання Героя України





Проце повідомили в Центрі спеціального призначення "Омега".



"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові молодшому лейтенанту Назару Кравчуку, військовослужбовцю 4 окремого загону ЦСП Омега, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Указ Президента 341/2025 від 23.04.2025", - йдеться у дописі на сторінці центру.



Назар родом з Волині, з села Пірванче Горохівської територіальної громади. Був випускником Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Його життя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-річному воїну з Горохівщини, який поліг у бою, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка.Проце повідомили в Центрі спеціального призначення "Омега"."За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові молодшому лейтенанту Назару Кравчуку, військовослужбовцю 4 окремого загону ЦСП Омега, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Указ Президента 341/2025 від 23.04.2025", - йдеться у дописі на сторінці центру.Назар родом з Волині, з села Пірванче Горохівської територіальної громади. Був випускником Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Його життя обірвалось під час бойового завдання на Донеччині , 3 листопада 2024 року. На той момент спецпризначенцю було усього 22 роки.

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