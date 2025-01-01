За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 68 артсистем, 112 одиниць автотехніки





Так, протягом минулої доби українським воїнам вдалося знищити понад тисячу окупантів та багато одиниць різної військової технки. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 980850 (+1020) осіб,

танків ‒ 10854 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од,

артилерійських систем – 28269 (+68) од,

РСЗВ – 1396 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190),

крилаті ракети ‒ 3203 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України продовжують стримувати противника на різних ділянках фронту і наносити втрат ворогу.Так, протягом минулої доби українським воїнам вдалося знищити понад тисячу окупантів та багато одиниць різної військової технки. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 980850 (+1020) осіб,танків ‒ 10854 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од,артилерійських систем – 28269 (+68) од,РСЗВ – 1396 (+1) од,засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,літаків – 372 (+0) од,гелікоптерів – 336 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190),крилаті ракети ‒ 3203 (+6),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)Дані уточнюються.

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