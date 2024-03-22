Внаслідок російської масованої атаки в низці областей України є загиблі та поранені. ФОТО, ВІДЕО

Російські окупанти вночі злійснили масовану атаку на Україну дронами та ракетами. У низці областей зафіксували масштабні руйнування, є багато загиблих і постраждалих.Про це повідомляють в ДСНС України.За даними ДСНС, у Києві постраждали 9 людей. У Голосіївському районі пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі, постраждали 4 особи. У Дніпровському районі – пошкоджено 2-поверховий приватний будинок, постраждала жінка. У Шевченківському районі – пошкоджено багатоповерхівку, 3 особи звернулись за допомогою.внаслідок ворожої атаки загинуло три людини, повідомили в обласній адміністрації.Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, ще одна людина - в Бучанському.Загалом фіксується 10 постраждалих. Зокрема, у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждало дві жінки, ще дві особи постраждало у Бучанському районі.Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.Під час атаки у Тернополі внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, пожежа виникла в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Інформація про потерпілих не надходила.Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві, виникла пожежа, є загиблі та поранені.Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.У будинку зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено, з-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані.У регіоні зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.За попередньою інформацією, загинули четверо людей, ще п'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено, також пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.Навнаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалихДіткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога. Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.Мер Конотопа зазначив, що місто пережило "наймасованіший комбінований удар з часів Другої світової війни". За його даними, зруйновано і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано .На Одещині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей. Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч. На щастя, цієї ночі ніхто не постраждав.. Внаслідок повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет зафіксовано кілька влучань у різних районах, займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м, також горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля. Удару також зазнав обласний центр — пошкоджено будівлю.На підбірці фото частково видно наслідки російської нічної атаки на українські міста.