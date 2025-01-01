На випадок відмови Трампа: Європа хоче купити у США зброю для України, - Bloomberg

На випадок відмови Трампа: Європа хоче купити у США зброю для України, - Bloomberg
Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що Європа не має ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її в досить великих обсягах. І стає ясно, що США більше не будуть її постачати. Також Білий дім відхилив заклики Європи продовжувати тиснути на главу Кремля володимира путіна, щоб той погодився на негайне припинення вогню через посилення санкцій.

Замість цього Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу, про що розповіли люди, знайомі з цим питанням.

У зв'язку з цим, пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

По суті, такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.

Bloomberg також додало, що за словами експертів, постачання зброї в Україну, схвалене експрезидентом США Джо Байденом, може закінчитися цього літа. Європі зі свого боку буде важко виробляти достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину, а путін спробує скористатися цією динамікою.

Путін має намір "перемогти" в Україні

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Управління військової розвідки США підготувало для Конгресу щорічний звіт "Оцінка глобальних загроз - 2025".

У ньому було сказано, що путін не відмовляється від мети перемогти в Україні. Незважаючи на значні втрати та затяжний конфлікт, його стратегія залишається незмінною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На випадок відмови Трампа: Європа хоче купити у США зброю для України, - Bloomberg
Сьогодні, 06:11
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині, – DeepState
Сьогодні, 04:00
Путін готовий воювати щонайменше до кінця 2025 року, - розвідка США
Сьогодні, 01:22
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні
24 травня, 23:04
Схожі новини
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині, – DeepState Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині, – DeepState
Сьогодні, 04:00
Путін готовий воювати щонайменше до кінця 2025 року, - розвідка США Путін готовий воювати щонайменше до кінця 2025 року, - розвідка США
Сьогодні, 01:22
ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні
24 травня, 23:04
Вагітна дружина загиблого бійця з Волині просить присвоїти йому звання Героя Вагітна дружина загиблого бійця з Волині просить присвоїти йому звання Героя
24 травня, 22:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На випадок відмови Трампа: Європа хоче купити у США зброю для України, - Bloomberg
Сьогодні, 06:11
 0
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині, – DeepState
Сьогодні, 04:00
 0
Путін готовий воювати щонайменше до кінця 2025 року, - розвідка США
Сьогодні, 01:22
 0
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні
24 травня, 23:04
 0
Медіа
відео
1/8