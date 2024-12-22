Молодий важкоатлет з Волині завоював 3 медалі на Чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Представники Волині взяли участь у чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді.
За нагороди боролися спортсмени, які не досягли 23-річного віку. Про це повідомив тренер Дмитро Чеховський.
Цього разу відзначився чудовим результатом сортсмен з Люблинецької громади Андрій Склезь.
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Волинянин завоював 1 місце у ривку (137 кг), а у поштовху та сумі двоборств зайняв треті місця з результатими 161 кілограм та 298 кілограмів відповідно.
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За нагороди боролися спортсмени, які не досягли 23-річного віку. Про це повідомив тренер Дмитро Чеховський.
Цього разу відзначився чудовим результатом сортсмен з Люблинецької громади Андрій Склезь.
.
Волинянин завоював 1 місце у ривку (137 кг), а у поштовху та сумі двоборств зайняв треті місця з результатими 161 кілограм та 298 кілограмів відповідно.
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