Волинська веслувальниця перемогла на Кубку світу з параканое

Волинська веслувальниця перемогла на Кубку світу з параканое
Волинська веслувальниця Марина Мажула підкорила світовий пʼєдестал, вдало виступивши на Кубку світу з параканое.

Про це повідомили обласному Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

У польському містечку Познань з 22 по 25 травня 2025 року проходить Кубок світу з пара каное серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Варто зазначити, що це – перший важливий міжнародний старт, що відбувається з часу проведення Паралімпійських ігор у Парижі.

24 травня, відбулися фінальні жіночі заїзди у класах KL1, KL2 та KL3, за результатами яких світову перемогу виборола Марина Мажула – Заслужений майстер спорту України з пара каное, дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор у 2021 та 2024 роках.

У фінальному заїзді Марині вдалося впевнено обійти найближчу конкурентку – представницю Чилі, переможницю Паралімпійських ігор у Парижі, тим самим виборовши золото Кубку світу-2025! Як зазначила сама переможниця, це була хороша гонка і хороший початок сезону.

Марина Мажула вже неодноразово доводила свою майстерність, ставши дворазовою призеркою Паралімпіади, багаторазовою чемпіонкою світу та Європи, переможницею Кубків світу.

Досягнення спортсменки – це чергове підтвердження високого рівня підготовки та професіоналізму українських пара атлетів.

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Теги: Волинь, Україна, параканое, спорт, змагання
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