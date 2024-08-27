Забіг кликунів відбувся у Луцьку





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Подія поєднала спорт, благодійність та популяризацію історичної спадщини міста, заклавши основу для нової щорічної традиції, повідомили у міській раді.



Кликуни — це історичні постаті середньовічного Луцька, які оголошували важливі новини, стояли на варті та попереджали про небезпеку. Сьогодні їх уособлюють 23 скульптури, розміщені по місту. Ці фігурки стали справжнім символом Луцька, відображаючи його багату історію та культурну спадщину.



«Забіг Кликунів» пропонував учасникам різні дистанції - 5 км, 10 км для дорослих та 300 м для дітей віком від 6 до 15 років.



Основною метою була підтримка благодійного фонду “Ангар.Україна”, який допомагає Збройним Силам України, забезпечуючи їх необхідним обладнанням та засобами.



На початку заходу присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих українських Героїв. На в’їзній вежі замку Луцький кликун Андрій Єдинак виконав гімн України, після чого й почався забіг.



Організатори сподіваються зробити «Забіг Кликунів» щорічною традицією, яка залучатиме ще більше учасників та гостей міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся перший благодійний «Забіг Кликунів».Про це повідомляє "Конкурент" Подія поєднала спорт, благодійність та популяризацію історичної спадщини міста, заклавши основу для нової щорічної традиції, повідомили у міській раді.Кликуни — це історичні постаті середньовічного Луцька, які оголошували важливі новини, стояли на варті та попереджали про небезпеку. Сьогодні їх уособлюють 23 скульптури, розміщені по місту. Ці фігурки стали справжнім символом Луцька, відображаючи його багату історію та культурну спадщину.«Забіг Кликунів» пропонував учасникам різні дистанції - 5 км, 10 км для дорослих та 300 м для дітей віком від 6 до 15 років.Основною метою була підтримка благодійного фонду “Ангар.Україна”, який допомагає Збройним Силам України, забезпечуючи їх необхідним обладнанням та засобами.На початку заходу присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих українських Героїв. На в’їзній вежі замку Луцький кликун Андрій Єдинак виконав гімн України, після чого й почався забіг.Організатори сподіваються зробити «Забіг Кликунів» щорічною традицією, яка залучатиме ще більше учасників та гостей міста.

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