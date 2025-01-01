26 травня на Волині: гортаючи календар

26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження волонтер і адвокат Василь Нагорний (на фото).

Також день народження у голови громадської організації «Волинський союз кікбоксингу та рукопашного бою», директора ПП «Скорпіон пульт» Віктора Сироти.

Вітаємо усіх призвідників свята, а також іменинників – Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Яна, Анастасію.

26 травня у православній церкві вшановують апостолів від 70-ти Карпа та Алфея. У народі - Карпів день.

Прикмети Карпова дня пов'язані багато в чому з водоймами:

- качки у воді пірнають, а раки повилазили на берег - піде дощ;
- комарів багато розвелося - до тепла;
- риба на поверхні - чекай негоди.

Кажуть, що сьогодні потрібно встати біля квітучої шипшини і подихати її ароматом, то додасться сил і здоров'я.

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Теги: день народження, свята, іменини
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