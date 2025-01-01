Курс валют на 26 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 41,50 (+1 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,99 (+7 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 травня. Долар додав 1 коп. Євро зріс на 7 коп. Вартість злотого зменшилася на 3 коп.Про це повідомили на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 41,50 (+1 коп.)Курс євро1 євро — 46,99 (+7 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

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