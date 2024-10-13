Травневі заморозки на Волині знищили 85% врожаю ранньої полуниці

Травневі заморозки на Волині знищили 85% врожаю ранньої полуниці
У травні 2025 року Волинь пережила найсильніші заморозки за останні два десятиліття. Температура повітря в першій декаді місяця опускалася до -5°C, що стало серйозним випробуванням для аграріїв, зокрема для виробників ранньої полуниці.

Про це розповідає AgroWeek.

Різке похолодання та збитки для фермерів

За словами завідувачки сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олени Кондратчук, полуниця особливо чутлива до низьких температур під час цвітіння та бутонізації. Вона витримує мороз не нижче -3°C, а подальше зниження температури призводить до загибелі квітів.

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Теги: заморозки, Волинь, полуниця
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