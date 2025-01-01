Жорстоко побив дружину та вивихнув їй пальці: волинянин заплатить 850 грн штрафу





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Інцидент стався 10 квітня 2025 року. Сергій К. під час конфлікту травмував дружину. Чоловік завдав потерпілій п’ять ударів кулаком у голову, стискав за щелепу, душив за шию, бив по тулубу.



Крім того, схопив жінку за пальці і вивихнув їх. Після того, як дружина пішла у ванну, кривдник продовжив побиття.



Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисних легких тілесних ушкоджень). Обвинувачений беззаперечно визнав вину. Він вперше притягується до криміналу, працює будівельником.



Суд призначив Сергію К. штраф у розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на 850 гривень оштрафували чоловіка, який побив свою дружину.Про це пишуть Волинські новини з посиланням на вирок Володимирського міського суду.Інцидент стався 10 квітня 2025 року.під час конфлікту травмував дружину. Чоловік завдав потерпілій п’ять ударів кулаком у голову, стискав за щелепу, душив за шию, бив по тулубу.Крім того, схопив жінку за пальці і вивихнув їх. Після того, як дружина пішла у ванну, кривдник продовжив побиття.Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисних легких тілесних ушкоджень). Обвинувачений беззаперечно визнав вину. Він вперше притягується до криміналу, працює будівельником.Суд призначив Сергію К. штраф у розмірі 850 гривень.

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