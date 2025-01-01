Жорстоко побив дружину та вивихнув їй пальці: волинянин заплатить 850 грн штрафу
Сьогодні, 07:15
У Володимирі на 850 гривень оштрафували чоловіка, який побив свою дружину.
Про це пишуть Волинські новини з посиланням на вирок Володимирського міського суду.
Інцидент стався 10 квітня 2025 року. Сергій К. під час конфлікту травмував дружину. Чоловік завдав потерпілій п’ять ударів кулаком у голову, стискав за щелепу, душив за шию, бив по тулубу.
Крім того, схопив жінку за пальці і вивихнув їх. Після того, як дружина пішла у ванну, кривдник продовжив побиття.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисних легких тілесних ушкоджень). Обвинувачений беззаперечно визнав вину. Він вперше притягується до криміналу, працює будівельником.
Суд призначив Сергію К. штраф у розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть Волинські новини з посиланням на вирок Володимирського міського суду.
Інцидент стався 10 квітня 2025 року. Сергій К. під час конфлікту травмував дружину. Чоловік завдав потерпілій п’ять ударів кулаком у голову, стискав за щелепу, душив за шию, бив по тулубу.
Крім того, схопив жінку за пальці і вивихнув їх. Після того, як дружина пішла у ванну, кривдник продовжив побиття.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисних легких тілесних ушкоджень). Обвинувачений беззаперечно визнав вину. Він вперше притягується до криміналу, працює будівельником.
Суд призначив Сергію К. штраф у розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жорстоко побив дружину та вивихнув їй пальці: волинянин заплатить 850 грн штрафу
Сьогодні, 07:15
Травневі заморозки на Волині знищили 85% врожаю ранньої полуниці
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 26 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00