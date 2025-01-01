Трамп відреагував на російські атаки: «путін хоче всю Україну, він зовсім збожеволів»

Дональд Трамп розкритикував російського лідера володимира путіна через бомбардування України та заявив, що такі атаки йому «зовсім не подобаються».



Про це він сказав журналістам в аеропорту Моррістауна, повертаючись до Вашингтона, пише



«Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Що з ним сталося? Він вбиває багато людей. Мені це не подобається», — зазначив Трамп, коментуючи нічну атаку рф в ніч проти 25 травня.



Президент США також припустив запровадження додаткових санкцій проти рф через її обстріли України, зазначивши, що «завжди ладнав із ним (ред. — володимиром путіним), але він випускає ракети по містах і вбиває людей».



Пізніше Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, у якому заявив, що путін «просто збожеволів».



«Ракети та безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння росії!» — наголосив президент США.



Водночас він також розкритикував Зеленського, заявивши, що він «не робить послуг своїй країні, говорячи так, як він це робить».



Крім того, Трамп вкотре зазначив, що «це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом», та назвав російське повномасштабне вторгнення «війною Зеленського, путіна і Байдена».



Що відомо про російську атаку по Україні?



У ніч проти 25 травня війська рф здійснили масовану атаку, запустивши 69 ракет та 298 дронів.



Загинули 14 людей та понад 60 постраждали. У Житомирській області загинули три дитини з однієї сім’ї. Їхніх батьків шпиталізували, мати перебуває у важкому стані.



Загалом під російським ударом опинився Київ та 12 областей: Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська. У цей час Польща підіймала свої військові літаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАрозкритикував російського лідерачерез бомбардування України та заявив, що такі атаки йому «зовсім не подобаються».Про це він сказав журналістам в аеропорту Моррістауна, повертаючись до Вашингтона, пише Громадське з посиланням на Reuters.«Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Що з ним сталося? Він вбиває багато людей. Мені це не подобається», — зазначив Трамп, коментуючи нічну атаку рф в ніч проти 25 травня.Президент США також припустив запровадження додаткових санкцій проти рф через її обстріли України, зазначивши, що «завжди ладнав із ним (ред. — володимиром путіним), але він випускає ракети по містах і вбиває людей».Пізніше Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, у якому заявив, що путін «просто збожеволів».«Ракети та безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння росії!» — наголосив президент США.Водночас він також розкритикував Зеленського, заявивши, що він «не робить послуг своїй країні, говорячи так, як він це робить».Крім того, Трамп вкотре зазначив, що «це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом», та назвав російське повномасштабне вторгнення «війною Зеленського, путіна і Байдена».У ніч проти 25 травня війська рф здійснили масовану атаку, запустивши 69 ракет та 298 дронів.Загинули 14 людей та понад 60 постраждали. У Житомирській області загинули три дитини з однієї сім’ї. Їхніх батьків шпиталізували, мати перебуває у важкому стані.Загалом під російським ударом опинився Київ та 12 областей: Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська. У цей час Польща підіймала свої військові літаки.

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