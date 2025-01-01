Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч

жертвою ошуканців стала сім’я з одного зі сіл Берестечківської територіальної громади Луцького району.



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Господарі повірили пройдисвіту, який в соціальних мережах розрекламував свій трактор, і власноруч перерахували дурисвітові 96 600 гривень. А віз, як мовиться, і нині там.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України і вже вкотре закликають усіх не шукати потрібний товар у невідь-кого, не перераховувати гроші авансом, не переходити за посиланнями, за якими торгаші та інші пакісники обіцяють манну Небесну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новоюстала сім’я з одного зі сіл Берестечківської територіальної громади Луцького району.Про це повідомляє Волинь-нова Господарі повірили пройдисвіту, який в соціальних мережах розрекламував свій трактор, і власноруч перерахували дурисвітові 96 600 гривень. А віз, як мовиться, і нині там.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України і вже вкотре закликають усіх не шукати потрібний товар у невідь-кого, не перераховувати гроші авансом, не переходити за посиланнями, за якими торгаші та інші пакісники обіцяють манну Небесну.

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