Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч

Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч
Новою жертвою ошуканців стала сім’я з одного зі сіл Берестечківської територіальної громади Луцького району.

Про це повідомляє Волинь-нова.

Господарі повірили пройдисвіту, який в соціальних мережах розрекламував свій трактор, і власноруч перерахували дурисвітові 96 600 гривень. А віз, як мовиться, і нині там.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України і вже вкотре закликають усіх не шукати потрібний товар у невідь-кого, не перераховувати гроші авансом, не переходити за посиланнями, за якими торгаші та інші пакісники обіцяють манну Небесну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів
Сьогодні, 09:33
Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч
Сьогодні, 09:31
Трамп відреагував на російські атаки: «путін хоче всю Україну, він зовсім збожеволів»
Сьогодні, 09:15
Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Сьогодні, 08:20
Жорстоко побив дружину та вивихнув їй пальці: волинянин заплатить 850 грн штрафу
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Ошукали військовослужбовця: на Волині судили подружжя шахраїв Ошукали військовослужбовця: на Волині судили подружжя шахраїв
21 травня, 19:12
Шахраї із «ООН» ошукали волинянку на чималу суму Шахраї із «ООН» ошукали волинянку на чималу суму
14 травня, 09:59
У 50-річної волинянки шахраї видурили майже 100 тисяч гривень У 50-річної волинянки шахраї видурили майже 100 тисяч гривень
26 березня, 17:08
Псевдоподатківці надсилають волинянам фейкові рахунки та «збивають» гроші з підприємців Псевдоподатківці надсилають волинянам фейкові рахунки та «збивають» гроші з підприємців
25 березня, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів
Сьогодні, 09:33
 0
Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч
Сьогодні, 09:31
 0
Трамп відреагував на російські атаки: «путін хоче всю Україну, він зовсім збожеволів»
Сьогодні, 09:15
 0
Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25
Сьогодні, 09:05
 0
Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8