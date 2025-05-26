Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів





Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко, пише



Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



Ткаченко подякував Силам оборони за ефективну роботу, а також усім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці.



У ніч на 25 травня російські окупанти атакували Київ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Постраждали 11 людей.



У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 "шахедів". Це була також одна з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Постраждали 14 мешканців столиці. В Оболонському районі уламки впали на торговельний центр та на житловий будинок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів. Цієї ночі тривога в столиці тривала 6 годин.Про це повідомив голова військової адміністрації Києва, пише LB.ua Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.На щастя, обійшлося без постраждалих.Ткаченко подякував Силам оборони за ефективну роботу, а також усім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці.У ніч на 25 травня російські окупанти атакували Київ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Постраждали 11 людей.У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 "шахедів". Це була також одна з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Постраждали 14 мешканців столиці. В Оболонському районі уламки впали на торговельний центр та на житловий будинок.

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