Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей

Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей
Житель села Луків Микола Пахольчук 25 травня відзначив столітній ювілей.

Про це повідомили в Рожищенській міській раді.

Від імені Рожищенської громади вітання імениннику адресувала староста Носачевичівського старостинського округу Лариса Забожчук.

"Микола Федорович Пахольчук - ветеран Другої світової війни, правдивий свідок багатьох історичних подій минулого століття, людина глибокої життєвої мудрості та багатого життєвого досвіду.

Від щирого серця вітаємо Миколу Федоровича із 100-річним ювілеєм.

Бажаємо здоров’я, родинного тепла, душевного спокою та миру. Нехай Господь оберігає Вас і Вашу родину та дарує многих і благих літ!
Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, бо довголіття - це справжній подарунок долі.

З роси й води, шановний імениннику!" - йдеться в повідомленні.
Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей

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Теги: 100-річний ювілей, волинянин
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