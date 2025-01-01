Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей
Сьогодні, 10:00
Житель села Луків Микола Пахольчук 25 травня відзначив столітній ювілей.
Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
Від імені Рожищенської громади вітання імениннику адресувала староста Носачевичівського старостинського округу Лариса Забожчук.
"Микола Федорович Пахольчук - ветеран Другої світової війни, правдивий свідок багатьох історичних подій минулого століття, людина глибокої життєвої мудрості та багатого життєвого досвіду.
Від щирого серця вітаємо Миколу Федоровича із 100-річним ювілеєм.
Бажаємо здоров’я, родинного тепла, душевного спокою та миру. Нехай Господь оберігає Вас і Вашу родину та дарує многих і благих літ!
Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, бо довголіття - це справжній подарунок долі.
З роси й води, шановний імениннику!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
Від імені Рожищенської громади вітання імениннику адресувала староста Носачевичівського старостинського округу Лариса Забожчук.
"Микола Федорович Пахольчук - ветеран Другої світової війни, правдивий свідок багатьох історичних подій минулого століття, людина глибокої життєвої мудрості та багатого життєвого досвіду.
Від щирого серця вітаємо Миколу Федоровича із 100-річним ювілеєм.
Бажаємо здоров’я, родинного тепла, душевного спокою та миру. Нехай Господь оберігає Вас і Вашу родину та дарує многих і благих літ!
Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, бо довголіття - це справжній подарунок долі.
З роси й води, шановний імениннику!" - йдеться в повідомленні.
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