Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей

Микола Пахольчук 25 травня відзначив столітній ювілей.



Про це



Від імені Рожищенської громади вітання імениннику адресувала староста Носачевичівського старостинського округу Лариса Забожчук.



"Микола Федорович Пахольчук - ветеран Другої світової війни, правдивий свідок багатьох історичних подій минулого століття, людина глибокої життєвої мудрості та багатого життєвого досвіду.



Від щирого серця вітаємо Миколу Федоровича із 100-річним ювілеєм.



Бажаємо здоров’я, родинного тепла, душевного спокою та миру. Нехай Господь оберігає Вас і Вашу родину та дарує многих і благих літ!

Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, бо довголіття - це справжній подарунок долі.



З роси й води, шановний імениннику!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Луків25 травня відзначив столітній ювілей.Про це повідомили в Рожищенській міській раді.Від імені Рожищенської громади вітання імениннику адресувала староста Носачевичівського старостинського округу"Микола Федорович Пахольчук - ветеран Другої світової війни, правдивий свідок багатьох історичних подій минулого століття, людина глибокої життєвої мудрості та багатого життєвого досвіду.Від щирого серця вітаємо Миколу Федоровича із 100-річним ювілеєм.Бажаємо здоров’я, родинного тепла, душевного спокою та миру. Нехай Господь оберігає Вас і Вашу родину та дарує многих і благих літ!Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, бо довголіття - це справжній подарунок долі.З роси й води, шановний імениннику!" - йдеться в повідомленні.

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