Мама полеглого бійця допомогла купити РЕБ для його побратимів із волинської бригади

Мама полеглого бійця допомогла купити РЕБ для його побратимів із волинської бригади
Бійці 1-го стрілецького батальйону волинської 100-ї окремої механізованої бригади отримали комплекс радіоелектронної боротьби.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

Семидіапазонний реб «Писець» було придбано за кошти небайдужих волинян (жителів сіл Березолуки, Береськ, Ворончин, Доросині, Переспа та Яблунівка) та за підтримки керівника фермерського господарства «Лебедія» Руслана Хомича.

Також до збору долучилася Валентина Мозговенко – мама військовослужбовця 100 бригади Дмитра Мозговенка, який загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

Нині комплекс активно використовується бійцями «Сталевої Сотки» та допомагає закрити небо над нашими воїнами.

«Дякуємо за допомогу. Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у бригаді.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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