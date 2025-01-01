Мама полеглого бійця допомогла купити РЕБ для його побратимів із волинської бригади
Сьогодні, 10:11
Бійці 1-го стрілецького батальйону волинської 100-ї окремої механізованої бригади отримали комплекс радіоелектронної боротьби.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
Семидіапазонний реб «Писець» було придбано за кошти небайдужих волинян (жителів сіл Березолуки, Береськ, Ворончин, Доросині, Переспа та Яблунівка) та за підтримки керівника фермерського господарства «Лебедія» Руслана Хомича.
Також до збору долучилася Валентина Мозговенко – мама військовослужбовця 100 бригади Дмитра Мозговенка, який загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.
Нині комплекс активно використовується бійцями «Сталевої Сотки» та допомагає закрити небо над нашими воїнами.
«Дякуємо за допомогу. Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у бригаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
Семидіапазонний реб «Писець» було придбано за кошти небайдужих волинян (жителів сіл Березолуки, Береськ, Ворончин, Доросині, Переспа та Яблунівка) та за підтримки керівника фермерського господарства «Лебедія» Руслана Хомича.
Також до збору долучилася Валентина Мозговенко – мама військовослужбовця 100 бригади Дмитра Мозговенка, який загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.
Нині комплекс активно використовується бійцями «Сталевої Сотки» та допомагає закрити небо над нашими воїнами.
«Дякуємо за допомогу. Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у бригаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вночі біля клубу в Луцьку була бійка й стрілянина. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
Мама полеглого бійця допомогла купити РЕБ для його побратимів із волинської бригади
Сьогодні, 10:11
Волинянин Микола Пахольчук відзначив столітній ювілей
Сьогодні, 10:00