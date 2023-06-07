Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині

Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Село Майдан-Липненський Колківської громади розташоване на межі Волинської і Рівненської області, через рів простягається сусіднє село Осова. У Майдані Липнеському нині проживає орієнтовно 300 людей, є 90 дворів.

Жителі села розповіли Суспільному: тримають корів, кролів, різну птицю, розводять поросят, майже у кожному дворі є кінь. Люди мають городи, засівають поля, у сезон селяни збирають ягоди та гриби, які здають, щоб заробити додаткову копійку.

У селі побудована нова школа, яка відкрилася у 2011 році. Через те, що народжуваність зменшлась, школа стала малокомплектною, її можуть закрити. Багато родин виїхало із села у пошуках кращої долі, кажуть місцеві жителі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: селяни, життя в селі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч
Сьогодні, 09:31
Трамп відреагував на російські атаки: «путін хоче всю Україну, він зовсім збожеволів»
Сьогодні, 09:15
Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Сьогодні, 08:20
Жорстоко побив дружину та вивихнув їй пальці: волинянин заплатить 850 грн штрафу
Сьогодні, 07:15
Травневі заморозки на Волині знищили 85% врожаю ранньої полуниці
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
На Волині селяни скаржаться на роботу деревообробного підприємства. ВІДЕО На Волині селяни скаржаться на роботу деревообробного підприємства. ВІДЕО
07 червня, 2023, 11:05
На Волині селянам підпалили стерню На Волині селянам підпалили стерню
12 серпня, 2021, 16:00
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
28 лютого, 2021, 01:27
На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
27 липня, 2020, 02:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів
Сьогодні, 09:33
 0
Шахраї видурили у волинської сім’ї майже 100 тисяч
Сьогодні, 09:31
 0
Трамп відреагував на російські атаки: «путін хоче всю Україну, він зовсім збожеволів»
Сьогодні, 09:15
 0
Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25
Сьогодні, 09:05
 0
Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8