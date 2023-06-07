Давно не було весілля: як живуть у селі Майдан-Липненський на Волині
Сьогодні, 08:20
Село Майдан-Липненський Колківської громади розташоване на межі Волинської і Рівненської області, через рів простягається сусіднє село Осова. У Майдані Липнеському нині проживає орієнтовно 300 людей, є 90 дворів.
Жителі села розповіли Суспільному: тримають корів, кролів, різну птицю, розводять поросят, майже у кожному дворі є кінь. Люди мають городи, засівають поля, у сезон селяни збирають ягоди та гриби, які здають, щоб заробити додаткову копійку.
У селі побудована нова школа, яка відкрилася у 2011 році. Через те, що народжуваність зменшлась, школа стала малокомплектною, її можуть закрити. Багато родин виїхало із села у пошуках кращої долі, кажуть місцеві жителі.
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Жителі села розповіли Суспільному: тримають корів, кролів, різну птицю, розводять поросят, майже у кожному дворі є кінь. Люди мають городи, засівають поля, у сезон селяни збирають ягоди та гриби, які здають, щоб заробити додаткову копійку.
У селі побудована нова школа, яка відкрилася у 2011 році. Через те, що народжуваність зменшлась, школа стала малокомплектною, її можуть закрити. Багато родин виїхало із села у пошуках кращої долі, кажуть місцеві жителі.
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