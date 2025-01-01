Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко

Юлія Вусенко у політиці — з 2015-го. П’ять років вона була депутаткою Луцької міської ради, де також обіймала посаду секретаря. А у 2020-му — стала депутаткою Волинської обласної ради від партії "Європейська Солідарність".



Паралельно багато років жінка займалася викладацькою діяльністю, пройшовши шлях до доцента одної з кафедр на юридичному факультеті ВНУ імені Лесі Українки.



Свою ВолиньPost проаналізували, яке майно вона у ній вказала.



Нерухомість

Минулого року Вусенко отримала право безоплатного користування квартирою в Луцьку площею 82,6 м². Офіційно нерухомість оформлена на Наталію Гресик – матір депутатки. На момент набуття права її вартість становила 1 764 000 гривень.



У попередні роки політикиня спільно з батьками володіла іншою квартирою в Луцьку, площею 63,9 м².



Рухоме майно

У власності Юлії Вусенко є два легкових автомобілі.



Перший — Audi A3 2015 року випуску, який вона придбала у 2017-му за 673 810 гривень.



Другий — BMW X2 2022 року, право користування яким вона отримала у 2023 році на умовах лізингу. Його вартість на момент укладання договору склала 1 345 340 гривень.



Доходи

Заробітна плата депутатки у Волинській обласній організації партії "Європейська Солідарність" за рік становила 312 053 гривні.



Ще 823 773 гривні вона задекларувала як дохід від продажу нерухомого майна.



Основний свій прибуток Вусенко отримала від підприємницької діяльності — 1 616 261 гривню. Ми поцікавилися, який бізнес веде депутатка та звернулися до неї за коментарем.



"Я читаю тренінги для представників політичних партій, депутатів різних рівнів. Проводжу для них різні заходи. Мої працедавці — це громадські організації, такі як Міжнародних республіканський інститут та Вестмінстерська фундація за демократію. Вони мають певні програми для реалізації яких їм необхідні люди, що можуть це впроваджувати. От власне таким чином я отримую доходи від підприємницької діяльності", — зазначила пані Юлія у телефонній розмові.



Заощадження

У декларації депутатка зазначила наявність готівкових коштів: 843 773 гривні та 39 200 доларів США.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у політиці — з 2015-го. П’ять років вона була депутаткою Луцької міської ради, де також обіймала посаду секретаря. А у 2020-му — стала депутаткою Волинської обласної ради від партії "Європейська Солідарність".Паралельно багато років жінка займалася викладацькою діяльністю, пройшовши шлях до доцента одної з кафедр на юридичному факультеті ВНУ імені Лесі Українки.Свою декларацію 43-річна політикиня подала 30 березня. Журналістипроаналізували, яке майно вона у ній вказала.Минулого року Вусенко отримала право безоплатного користування квартирою в Луцьку площею 82,6 м². Офіційно нерухомість оформлена на Наталію Гресик – матір депутатки. На момент набуття права її вартість становила 1 764 000 гривень.У попередні роки політикиня спільно з батьками володіла іншою квартирою в Луцьку, площею 63,9 м².У власності Юлії Вусенко є два легкових автомобілі.Перший — Audi A3 2015 року випуску, який вона придбала у 2017-му за 673 810 гривень.Другий — BMW X2 2022 року, право користування яким вона отримала у 2023 році на умовах лізингу. Його вартість на момент укладання договору склала 1 345 340 гривень.Заробітна плата депутатки у Волинській обласній організації партії "Європейська Солідарність" за рік становила 312 053 гривні.Ще 823 773 гривні вона задекларувала як дохід від продажу нерухомого майна.Основний свій прибуток Вусенко отримала від підприємницької діяльності — 1 616 261 гривню. Ми поцікавилися, який бізнес веде депутатка та звернулися до неї за коментарем."Я читаю тренінги для представників політичних партій, депутатів різних рівнів. Проводжу для них різні заходи. Мої працедавці — це громадські організації, такі як Міжнародних республіканський інститут та Вестмінстерська фундація за демократію. Вони мають певні програми для реалізації яких їм необхідні люди, що можуть це впроваджувати. От власне таким чином я отримую доходи від підприємницької діяльності", — зазначила пані Юлія у телефонній розмові.У декларації депутатка зазначила наявність готівкових коштів: 843 773 гривні та 39 200 доларів США.

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