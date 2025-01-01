Журналісти дізналися, чого вимагатиме Україна від росії на переговорах у Туреччині





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Разом з цим очільник рф володимир путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.



WSJ також вказує, що факт того, що путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу, поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на «прорив» у переговорному процесі.



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У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.



Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.



Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.



Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.



Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме лише одного — 30-денного припинення вогню.Про це пише Громадське з посиланням на Wall Street Journal.Разом з цим очільник рф, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.WSJ також вказує, що факт того, що путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу, поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на «прорив» у переговорному процесі.У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.Увечері 12 травня президент СШАвисловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.Глава української державизаявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

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