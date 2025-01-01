Журналісти дізналися, чого вимагатиме Україна від росії на переговорах у Туреччині

Журналісти дізналися, чого вимагатиме Україна від росії на переговорах у Туреччині
На переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме лише одного — 30-денного припинення вогню.

Про це пише Громадське з посиланням на Wall Street Journal.

Разом з цим очільник рф володимир путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.

WSJ також вказує, що факт того, що путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу, поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на «прорив» у переговорному процесі.

Більше про переговори

У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

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Теги: Росія, війна
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