У Луцьку виділили понад 400 тисяч мешканцям, чиє майно пошкодила росія

У Луцьку виділили понад 400 тисяч мешканцям, чиє майно пошкодила росія
10 жителів Луцької громади, майно яких постраждало внаслідок російської агресії, отримають одноразову матеріальну допомогу.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 14 травня, пише misto.media.

Загальна сума матеріальної допомоги — 411,8 тис. грн. Найбільша компенсація — 135 тис. грн, найменша — 4,3 тис. грн.

За ці кошти жителі громади матимуть змогу завершити ремонт квартир, житлових будинків та гаражів, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Перерахує кошти департамент соціальної політики міської ради.

Нагадаємо, що 26 серпня 2024 року російський шахед пошкодив багатоповерхівку на просп. Відродження. Ремонт будинку розпочали 4 листопада 2024 року. Завершили роботи у березні 2025 року.

Рішення про виплату компенсацій на виконкомі також ухвалювали в жовтні, листопаді, грудні, лютому, березні.

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Теги: Росія, війна, Луцьк
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