На Волині авто влетіло у фуру, є загиблий

На Волині авто влетіло у фуру, є загиблий
У селі Суходоли, що у Володимирському районі на Волині, сьогодні, 15 травня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Автопригода трапилася зранку 15 травня.

За попередньою інформацією, автівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіштовхнулася з вантажівкою.

На жаль, є один загиблий та ще одна людина у тяжкому стані.

Деталі згодом.


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Теги: ДТП, Волинь
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