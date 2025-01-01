На Волині авто влетіло у фуру, є загиблий
Сьогодні, 10:11
У селі Суходоли, що у Володимирському районі на Волині, сьогодні, 15 травня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Автопригода трапилася зранку 15 травня.
За попередньою інформацією, автівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіштовхнулася з вантажівкою.
На жаль, є один загиблий та ще одна людина у тяжкому стані.
Деталі згодом.
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Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Автопригода трапилася зранку 15 травня.
За попередньою інформацією, автівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіштовхнулася з вантажівкою.
На жаль, є один загиблий та ще одна людина у тяжкому стані.
Деталі згодом.
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