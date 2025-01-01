Росія напередодні мирних перемовин атакувала 110-ма дронами Україну

Росія напередодні мирних перемовин атакувала 110-ма дронами Україну
Росія в ніч проти 15 травня атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Війська рф запускали дрони з різних напрямків у рф: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 «шахедів» на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 ворожих безпілотників-імітаторів — зникли з радарів (локаційно втрачені).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська, Волинська області.

На Івано-Франківщині відзвітували про роботу ППО. Кажуть, минулося без постраждалих, а от інформацію щодо руйнувань — уточнюють.

На Волині сьогодні, 15 травня, під час ранкової тривоги сили ППО збили три ворожі цілі.

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Теги: Росія, війна
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