Курс «Захист України» у школах викладатимуть ветерани
Сьогодні, 11:14
Шкільний курс "Захист України" будуть викладати ветерани російсько-української війни.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук на своїй сторінці у Telegram.
За її словами, це дозволить поєднати патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням учасників бойових дій.
"Ніхто краще них не навчить дітей, що таке захищати свою державу. Влада поставила за мету швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами у середніх школах, - йдеться у дописі.
Верещук анонсувала появу відповідного спільного наказу Міністерства освіти та Міністерства у справах ветеранів вже цього тижня.
Вона також закликала місцеві громади вирішити проблему низьких зарплат через обмеженість бюджету Міносвіти шляхом доплат зі своїх власних кошторисів.
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Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук на своїй сторінці у Telegram.
За її словами, це дозволить поєднати патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням учасників бойових дій.
"Ніхто краще них не навчить дітей, що таке захищати свою державу. Влада поставила за мету швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами у середніх школах, - йдеться у дописі.
Верещук анонсувала появу відповідного спільного наказу Міністерства освіти та Міністерства у справах ветеранів вже цього тижня.
Вона також закликала місцеві громади вирішити проблему низьких зарплат через обмеженість бюджету Міносвіти шляхом доплат зі своїх власних кошторисів.
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