Курс «Захист України» у школах викладатимуть ветерани

Шкільний курс "Захист України" будуть викладати ветерани російсько-української війни.Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президентана своїй сторінці у Telegram.За її словами, це дозволить поєднати патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням учасників бойових дій."Ніхто краще них не навчить дітей, що таке захищати свою державу. Влада поставила за мету швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами у середніх школах, - йдеться у дописі.Верещук анонсувала появу відповідного спільного наказу Міністерства освіти та Міністерства у справах ветеранів вже цього тижня.Вона також закликала місцеві громади вирішити проблему низьких зарплат через обмеженість бюджету Міносвіти шляхом доплат зі своїх власних кошторисів.