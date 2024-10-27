Пам’ятник Шевченку на Волині вдягли у велетенську вишиванку
Сьогодні, 11:45
Уже традиційно у травневі дні пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.
Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Цю сорочку зроблено було торік до Дня Незалежності.
Нагадаємо, що ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму.
Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів.
Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».
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Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Цю сорочку зроблено було торік до Дня Незалежності.
Нагадаємо, що ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму.
Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів.
Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».
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