Пам’ятник Шевченку на Волині вдягли у велетенську вишиванку

Пам’ятник Шевченку на Волині вдягли у велетенську вишиванку
Уже традиційно у травневі дні пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.

Про це повідомляє Ковельська міськрада.

Цю сорочку зроблено було торік до Дня Незалежності.

Нагадаємо, що ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму.

Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів.

Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».

Пам’ятник Шевченку на Волині вдягли у велетенську вишиванку

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Теги: вишиванка, Волинь
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