Пам’ятник Шевченку на Волині вдягли у велетенську вишиванку

велетенську вишиванку.



Про це повідомляє Ковельська міськрада.



Цю сорочку зроблено було торік до Дня Незалежності.



Нагадаємо, що ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму.



Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів.



Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже традиційно у травневі дні пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний уПро це повідомляє Ковельська міськрада.Цю сорочку зроблено було торік до Дня Незалежності.Нагадаємо, що ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму.Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів.Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».

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