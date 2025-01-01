Зеленський прибув до Туреччини, де мають відбудутися переговори з росією

Володимир Зеленський прибув до Анкари, столиці Туреччини.



Про це стало відомо з трансляції «Суспільного», пише



Разом із українським президентом в Туреччині будуть присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров.



Як писало AFP, спершу Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а після цього він ухвалить рішення про подальші кроки щодо переговорів з росією.



У короткій пресконференції Зеленський назвав «бутафорським» рівень представництва росії на переговорах та заявив, що Україна «подумає, що робити далі».



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У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.



Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.



Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.



Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.



Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниприбув до Анкари, столиці Туреччини.Про це стало відомо з трансляції «Суспільного», пише Громадське Разом із українським президентом в Туреччині будуть присутні глава Офісу президента, його заступникита, міністр закордонних справ, міністр оборониЯк писало AFP, спершу Зеленський зустрінеться з президентом Туреччиним, а після цього він ухвалить рішення про подальші кроки щодо переговорів з росією.У короткій пресконференції Зеленський назвав «бутафорським» рівень представництва росії на переговорах та заявив, що Україна «подумає, що робити далі».У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.Увечері 12 травня президент СШАвисловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

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