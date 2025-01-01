Зеленський прибув до Туреччини, де мають відбудутися переговори з росією

Зеленський прибув до Туреччини, де мають відбудутися переговори з росією
Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари, столиці Туреччини.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного», пише Громадське.

Разом із українським президентом в Туреччині будуть присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров.

Як писало AFP, спершу Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а після цього він ухвалить рішення про подальші кроки щодо переговорів з росією.

У короткій пресконференції Зеленський назвав «бутафорським» рівень представництва росії на переговорах та заявив, що Україна «подумає, що робити далі».

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У ніч проти 11 травня глава рф виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Україна ще не оголошувала, хто поїде від неї.

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Теги: Росія, Україна, війна
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