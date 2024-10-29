35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою

35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою
Один чоловік загинув, інший – у лікарні: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП у Володимирському районі

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні близько 7:30 на автодорозі поблизу села Суходоли.

35-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Тоyота Land Cruiser, під час обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний Зимнівської громади.

Внаслідок зіткнення водій Тоyота загинув на місці, 28-річного пасажира позашляховика доставили у лікарню.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.

Слідство триває.
35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою
35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою



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Теги: Волинь, ДТП, автівки
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