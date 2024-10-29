35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 12:08
Один чоловік загинув, інший – у лікарні: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП у Володимирському районі
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні близько 7:30 на автодорозі поблизу села Суходоли.
35-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Тоyота Land Cruiser, під час обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний Зимнівської громади.
Внаслідок зіткнення водій Тоyота загинув на місці, 28-річного пасажира позашляховика доставили у лікарню.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні близько 7:30 на автодорозі поблизу села Суходоли.
35-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Тоyота Land Cruiser, під час обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний Зимнівської громади.
Внаслідок зіткнення водій Тоyота загинув на місці, 28-річного пасажира позашляховика доставили у лікарню.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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