У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик

Попри неспокійний ранок у Луцьку, життя продовжується. Під час сьогоднішньої ранкової повітряної тривоги у Волинському обласному перинатальному центрі народився хлопчик.Про це повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.Новонароджений— третя дитина в сім’їтаіз Луцька. Малюк народився із вагою 3385 г та зростом 54 см. Також у сім'ї підростає трирічна донечка та є майже дорослий син, якому незабаром виповниться 18.Пологи прийняли акушерка-гінекологинята акушерка, дитину оглянула неонатологиня«Під час пологів я не звертала уваги на те, що відбувається навколо, навіть вибухи не настільки страшні були в цей момент», — сказала мама Олена Панасюк. Ми дякуємо медикам за чуйне, уважне ставлення та професійну допомогу в народженні нашого синочка».Оскільки Тимур народився у Всесвітній день вишиванки, то у подарунок від перинатального центру отримав свою першу вишиту сорочечку."Ми вітаємо сім'ю Андрія та Олени Панасюків із народженням чудового хлопчика! Бажаємо щастя та радісного дитинства малюку!" - зазначили у Центрі.