У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик

У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик
Попри неспокійний ранок у Луцьку, життя продовжується. Під час сьогоднішньої ранкової повітряної тривоги у Волинському обласному перинатальному центрі народився хлопчик.

Про це повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.

Новонароджений Тимур — третя дитина в сім’ї Андрія та Олени Панасюків із Луцька. Малюк народився із вагою 3385 г та зростом 54 см. Також у сім'ї підростає трирічна донечка та є майже дорослий син, якому незабаром виповниться 18.

Пологи прийняли акушерка-гінекологиня Тетяна Приходько та акушерка Ірина Куліш, дитину оглянула неонатологиня Людмила Зайцева.

«Під час пологів я не звертала уваги на те, що відбувається навколо, навіть вибухи не настільки страшні були в цей момент», — сказала мама Олена Панасюк. Ми дякуємо медикам за чуйне, уважне ставлення та професійну допомогу в народженні нашого синочка».

Оскільки Тимур народився у Всесвітній день вишиванки, то у подарунок від перинатального центру отримав свою першу вишиту сорочечку.
У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик

"Ми вітаємо сім'ю Андрія та Олени Панасюків із народженням чудового хлопчика! Бажаємо щастя та радісного дитинства малюку!" - зазначили у Центрі.
У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик
У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик

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Теги: Луцьк, хлопчик, вибухи
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