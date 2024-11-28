У Луцьку під час повітряної тривоги у перинатальному центрі народився хлопчик
Сьогодні, 13:07
Попри неспокійний ранок у Луцьку, життя продовжується. Під час сьогоднішньої ранкової повітряної тривоги у Волинському обласному перинатальному центрі народився хлопчик.
Про це повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.
Новонароджений Тимур — третя дитина в сім’ї Андрія та Олени Панасюків із Луцька. Малюк народився із вагою 3385 г та зростом 54 см. Також у сім'ї підростає трирічна донечка та є майже дорослий син, якому незабаром виповниться 18.
Пологи прийняли акушерка-гінекологиня Тетяна Приходько та акушерка Ірина Куліш, дитину оглянула неонатологиня Людмила Зайцева.
«Під час пологів я не звертала уваги на те, що відбувається навколо, навіть вибухи не настільки страшні були в цей момент», — сказала мама Олена Панасюк. Ми дякуємо медикам за чуйне, уважне ставлення та професійну допомогу в народженні нашого синочка».
Оскільки Тимур народився у Всесвітній день вишиванки, то у подарунок від перинатального центру отримав свою першу вишиту сорочечку.
"Ми вітаємо сім'ю Андрія та Олени Панасюків із народженням чудового хлопчика! Бажаємо щастя та радісного дитинства малюку!" - зазначили у Центрі.
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Про це повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.
Новонароджений Тимур — третя дитина в сім’ї Андрія та Олени Панасюків із Луцька. Малюк народився із вагою 3385 г та зростом 54 см. Також у сім'ї підростає трирічна донечка та є майже дорослий син, якому незабаром виповниться 18.
Пологи прийняли акушерка-гінекологиня Тетяна Приходько та акушерка Ірина Куліш, дитину оглянула неонатологиня Людмила Зайцева.
«Під час пологів я не звертала уваги на те, що відбувається навколо, навіть вибухи не настільки страшні були в цей момент», — сказала мама Олена Панасюк. Ми дякуємо медикам за чуйне, уважне ставлення та професійну допомогу в народженні нашого синочка».
Оскільки Тимур народився у Всесвітній день вишиванки, то у подарунок від перинатального центру отримав свою першу вишиту сорочечку.
"Ми вітаємо сім'ю Андрія та Олени Панасюків із народженням чудового хлопчика! Бажаємо щастя та радісного дитинства малюку!" - зазначили у Центрі.
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