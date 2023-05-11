Мільйонери на Волині: скільки їх є у 2025 році

Мільйонери на Волині: скільки їх є у 2025 році
На Волині 265 волинян відзвітувалися про доходи за 2024 рік, що перевищують мільйон гривень. Це на 78 громадян більше, ніж торік.

Про це 15 травня повідомили в обласному управлінні податкової служби, пише Суспільне.

Рекордсменом за доходами став волинянин, який визначив до сплати 11,4 мільйона гривень податкових платежів від отриманих іноземних доходів та інвестиційного прибутку.

Волинські податківці прогнозують, що декларанти в області цього року сплатять рекордну суму податків — до бюджетів має надійти 66,5 мільйона гривень.

Довідково: щорічна деклараційна кампанія ще триває. 31 липня — останній день, коли декларанти повинні виконати податкові зобов’язання. Загалом волиняни відзвітувалися про майже 4 мільярди гривень отриманих торік доходів. Річні податкові декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік подали 5,1 тисячі волинян.

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Теги: Мільйонери, Волинь
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