«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки

«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка записав щемливе відеозвернення з нагоди Дня вишиванки.

Ролик опублікували на фейсбук-сторінці театру.

«Вишиванка – це не просто одяг, це голос предків, це голос і радість у кожному візерунку.

Це пісня, прошита нитками. Це наш прапор, тільки на полотні.

Це молитва за сина, що на війні. Це я, це ви, це Україна!

Ми – українці. Вишиванка – це наш генетичний код!» – додають у театрі.

ДОДАТКОВО

День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч свято припало на п'ятнадцяте число. Відображення традицій, культури та історії – так українці кажуть про своє національне вбрання.
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки
«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки


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Теги: День вишиванки, Луцьк
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