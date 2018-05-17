«Це наш прапор, тільки на полотні»: луцькі театрали зняли щемливе відео до Дня вишиванки





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«Вишиванка – це не просто одяг, це голос предків, це голос і радість у кожному візерунку.



Це пісня, прошита нитками. Це наш прапор, тільки на полотні.



Це молитва за сина, що на війні. Це я, це ви, це Україна!



Ми – українці. Вишиванка – це наш генетичний код!» – додають у театрі.



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День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч свято припало на п'ятнадцяте число. Відображення традицій, культури та історії – так українці кажуть про своє національне вбрання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка записав щемливе відеозвернення з нагоди Дня вишиванки.Ролик опублікували на фейсбук-сторінці театру.«Вишиванка – це не просто одяг, це голос предків, це голос і радість у кожному візерунку.Це пісня, прошита нитками. Це наш прапор, тільки на полотні.Це молитва за сина, що на війні. Це я, це ви, це Україна!Ми – українці. Вишиванка – це наш генетичний код!» – додають у театрі.День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч свято припало на п'ятнадцяте число. Відображення традицій, культури та історії – так українці кажуть про своє національне вбрання.

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