У центральному парку Луцька встановлять вуличний душ

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку встановлять вуличний душ.Про це повідомляє misto.media.Обіцяють, що найближчим часом встановлять в місті ще декілька таких конструкцій.Перший вуличний душ у Луцьку комунальники встановили на алеї в Центральному парку і налаштовували його роботу. Згодом ще декілька встановлять у центрі міста, розповів директор департаменту ЖКГ міськради«Почали з парку, адже там велике скупчення людей, і там інша конструкція та система подачі води. На Театральному майдані та біля медколеджу в цьому році теж планують їх встановлювати, як і у попередні роки», – розповів чиновник.