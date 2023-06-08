У центральному парку Луцька встановлять вуличний душ
Сьогодні, 05:28
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку встановлять вуличний душ.
Про це повідомляє misto.media.
Обіцяють, що найближчим часом встановлять в місті ще декілька таких конструкцій.
Перший вуличний душ у Луцьку комунальники встановили на алеї в Центральному парку і налаштовували його роботу. Згодом ще декілька встановлять у центрі міста, розповів директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.
«Почали з парку, адже там велике скупчення людей, і там інша конструкція та система подачі води. На Театральному майдані та біля медколеджу в цьому році теж планують їх встановлювати, як і у попередні роки», – розповів чиновник.
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Про це повідомляє misto.media.
Обіцяють, що найближчим часом встановлять в місті ще декілька таких конструкцій.
Перший вуличний душ у Луцьку комунальники встановили на алеї в Центральному парку і налаштовували його роботу. Згодом ще декілька встановлять у центрі міста, розповів директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.
«Почали з парку, адже там велике скупчення людей, і там інша конструкція та система подачі води. На Театральному майдані та біля медколеджу в цьому році теж планують їх встановлювати, як і у попередні роки», – розповів чиновник.
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