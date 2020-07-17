Національна академія Сухопутних військ запрошує вступників





Доєднайся до славних лицарів українського війська! Навчайся, розвивайся, перемагай! Детальніше про умови вступу до Академії, а також інша важлива інформація, за цим



Покрокова інструкція вступу до Академії

Прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Написати заяву та подати документи на вступ Для оформлення особової справи кандидата на навчання потрібно особисто подати заяву до районного (міського) ТЦК та СП за місцем реєстрації.



Пройти попередній медогляд та психологічне обстеження у ТЦК та СП.



Отримати запрошення для участі у конкурсі. На вказану електронну адресу або ваш номер телефону надійде офіційне повідомлення про можливість спробувати свої сили для вступу до НАСВ.



Прибути у НАСВ. Подати оригінальні документи про освіту, ЗНО/НМТ або скласти вступні іспити. Пройти фізичне та психологічне випробування, а також заключний медогляд.



Розпочати навчання серед найкращих!



Вступ-2024, орієнтовні дати

17-20 липня:

Прибуття вступників на реєстрацію та подача оригіналів документів.

20-30 липня:

Проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) і творчого конкурсу

До 30 липня, до 10:00:

Оприлюднення рейтингових списків вступників.

До 30 липня, до 18:00:

Термін виконання вступниками вимог до зарахування.

31 липня, до 18:00:

Термін зарахування вступників.

1 серпня, до 17:00:

Виключення заяв зарахованих кандидатів із конкурсів на місця державного замовлення в інших ЗВО через Державне підприємство «Інфоресурс».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчайся, розвивайся, перемагай! Вступай до Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Збройних Сил України!Доєднайся до славних лицарів українського війська! Навчайся, розвивайся, перемагай! Детальніше про умови вступу до Академії, а також інша важлива інформація, за цим ПОСИЛАННЯМ Прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Написати заяву та подати документи на вступ Для оформлення особової справи кандидата на навчання потрібно особисто подати заяву до районного (міського) ТЦК та СП за місцем реєстрації.Пройти попередній медогляд та психологічне обстеження у ТЦК та СП.Отримати запрошення для участі у конкурсі. На вказану електронну адресу або ваш номер телефону надійде офіційне повідомлення про можливість спробувати свої сили для вступу до НАСВ.Прибути у НАСВ. Подати оригінальні документи про освіту, ЗНО/НМТ або скласти вступні іспити. Пройти фізичне та психологічне випробування, а також заключний медогляд.Розпочати навчання серед найкращих!17-20 липня:Прибуття вступників на реєстрацію та подача оригіналів документів.20-30 липня:Проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) і творчого конкурсуДо 30 липня, до 10:00:Оприлюднення рейтингових списків вступників.До 30 липня, до 18:00:Термін виконання вступниками вимог до зарахування.31 липня, до 18:00:Термін зарахування вступників.1 серпня, до 17:00:Виключення заяв зарахованих кандидатів із конкурсів на місця державного замовлення в інших ЗВО через Державне підприємство «Інфоресурс».

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