У місті на Волині для 33 бійців посмертно присвоїли статус «Почесного громадянина громади»
Сьогодні, 06:27
Для 33 військовослужбовців із Володимир-Волинської міської територіальної громади, які загинули під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності України, присвоїли статус "Почесного громадянина".
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на рішення Володимирської міської ради.
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни звання "Почесного громадянина громади" отримали посмертно:
Іванюк Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;
Корнійчук Петро Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Подкопаєв Сергій Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Демський Михайло Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Коришко Володимир Олегович — військовослужбовець ЗСУ;
Марчак Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;
Киричик Андрій Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Кузьмін Сергій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Конопатський Сергій Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;
Циба Сергій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Авраменко Віктор Вікторович — військовослужбовець ЗСУ;
Плісак Павло Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Терещенко Іван Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Масленніков Едуард Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;
Нехай Андрій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Власюк Олександр Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Нікітін Роман Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Рудаков Андрій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Борсук Валерій Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;
Голядинець Володимир Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Ващенко Володимир Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Гасичак Павло Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;
Новосад Олександр Михайлович — військовослужбовець ЗСУ;
Куляс Анатолй Сергійович — військовослужбовець ЗСУ;
Град Юрій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Хлопцев Валентин Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Янкевич Петро Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Власюк Микола Васильович — військовослужбовець ЗСУ;
Лященко Сергій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Ляснюк Назарій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Мисан Юрій Степанович — військовослужбовець ЗСУ;
Остапчук Ігор Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Калашнюк Роман Миколайович — військовослужбовець ЗСУ.
Згідно із затвердженим у 2022 році "Положенням про порядок присвоєння звання "Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади", у випадку присвоєння звання посмертно щорічна грошова виплата не передбачена.
Станом на 2 липня 2024 року цей статус мають 115 жителів громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на рішення Володимирської міської ради.
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни звання "Почесного громадянина громади" отримали посмертно:
Іванюк Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;
Корнійчук Петро Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Подкопаєв Сергій Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Демський Михайло Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Коришко Володимир Олегович — військовослужбовець ЗСУ;
Марчак Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;
Киричик Андрій Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Кузьмін Сергій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Конопатський Сергій Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;
Циба Сергій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Авраменко Віктор Вікторович — військовослужбовець ЗСУ;
Плісак Павло Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Терещенко Іван Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Масленніков Едуард Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;
Нехай Андрій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Власюк Олександр Іванович — військовослужбовець ЗСУ;
Нікітін Роман Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Рудаков Андрій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Борсук Валерій Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;
Голядинець Володимир Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Ващенко Володимир Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;
Гасичак Павло Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;
Новосад Олександр Михайлович — військовослужбовець ЗСУ;
Куляс Анатолй Сергійович — військовослужбовець ЗСУ;
Град Юрій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Хлопцев Валентин Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Янкевич Петро Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;
Власюк Микола Васильович — військовослужбовець ЗСУ;
Лященко Сергій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;
Ляснюк Назарій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Мисан Юрій Степанович — військовослужбовець ЗСУ;
Остапчук Ігор Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;
Калашнюк Роман Миколайович — військовослужбовець ЗСУ.
Згідно із затвердженим у 2022 році "Положенням про порядок присвоєння звання "Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади", у випадку присвоєння звання посмертно щорічна грошова виплата не передбачена.
Станом на 2 липня 2024 року цей статус мають 115 жителів громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині для 33 бійців посмертно присвоїли статус «Почесного громадянина громади»
Сьогодні, 06:27
У центральному парку Луцька встановлять вуличний душ
Сьогодні, 05:28
В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених
Сьогодні, 01:15