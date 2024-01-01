У місті на Волині для 33 бійців посмертно присвоїли статус «Почесного громадянина громади»





Про це повідомляє



За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни звання "Почесного громадянина громади" отримали посмертно:



Іванюк Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;

Корнійчук Петро Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;

Подкопаєв Сергій Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;

Демський Михайло Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;

Коришко Володимир Олегович — військовослужбовець ЗСУ;

Марчак Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;

Киричик Андрій Іванович — військовослужбовець ЗСУ;

Кузьмін Сергій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;

Конопатський Сергій Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;

Циба Сергій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;

Авраменко Віктор Вікторович — військовослужбовець ЗСУ;

Плісак Павло Іванович — військовослужбовець ЗСУ;

Терещенко Іван Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;

Масленніков Едуард Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;

Нехай Андрій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;

Власюк Олександр Іванович — військовослужбовець ЗСУ;

Нікітін Роман Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;

Рудаков Андрій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;

Борсук Валерій Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;

Голядинець Володимир Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;

Ващенко Володимир Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;

Гасичак Павло Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;

Новосад Олександр Михайлович — військовослужбовець ЗСУ;

Куляс Анатолй Сергійович — військовослужбовець ЗСУ;

Град Юрій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;

Хлопцев Валентин Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;

Янкевич Петро Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;

Власюк Микола Васильович — військовослужбовець ЗСУ;

Лященко Сергій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;

Ляснюк Назарій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;

Мисан Юрій Степанович — військовослужбовець ЗСУ;

Остапчук Ігор Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;

Калашнюк Роман Миколайович — військовослужбовець ЗСУ.

Згідно із затвердженим у 2022 році "Положенням про порядок присвоєння звання "Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади", у випадку присвоєння звання посмертно щорічна грошова виплата не передбачена.



Станом на 2 липня 2024 року цей статус мають 115 жителів громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для 33 військовослужбовців із Володимир-Волинської міської територіальної громади, які загинули під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності України, присвоїли статус "Почесного громадянина".Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на рішення Володимирської міської ради.За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни звання "Почесного громадянина громади" отримали посмертно:Іванюк Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;Корнійчук Петро Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;Подкопаєв Сергій Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;Демський Михайло Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;Коришко Володимир Олегович — військовослужбовець ЗСУ;Марчак Павло Петрович — військовослужбовець ЗСУ;Киричик Андрій Іванович — військовослужбовець ЗСУ;Кузьмін Сергій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;Конопатський Сергій Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;Циба Сергій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;Авраменко Віктор Вікторович — військовослужбовець ЗСУ;Плісак Павло Іванович — військовослужбовець ЗСУ;Терещенко Іван Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;Масленніков Едуард Віталійович — військовослужбовець ЗСУ;Нехай Андрій Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;Власюк Олександр Іванович — військовослужбовець ЗСУ;Нікітін Роман Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;Рудаков Андрій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;Борсук Валерій Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;Голядинець Володимир Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;Ващенко Володимир Володимирович — військовослужбовець ЗСУ;Гасичак Павло Валерійович — військовослужбовець ЗСУ;Новосад Олександр Михайлович — військовослужбовець ЗСУ;Куляс Анатолй Сергійович — військовослужбовець ЗСУ;Град Юрій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;Хлопцев Валентин Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;Янкевич Петро Анатолійович — військовослужбовець ЗСУ;Власюк Микола Васильович — військовослужбовець ЗСУ;Лященко Сергій Олександрович — військовослужбовець ЗСУ;Ляснюк Назарій Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;Мисан Юрій Степанович — військовослужбовець ЗСУ;Остапчук Ігор Миколайович — військовослужбовець ЗСУ;Калашнюк Роман Миколайович — військовослужбовець ЗСУ.Згідно із затвердженим у 2022 році "Положенням про порядок присвоєння звання "Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади", у випадку присвоєння звання посмертно щорічна грошова виплата не передбачена.Станом на 2 липня 2024 року цей статус мають 115 жителів громади.

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